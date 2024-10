Domanda di pensione all’INPS, ecco 10 richieste da fare per monetizzare al massimo la pensione

Andare in pensione è il sogno di tutti i lavoratori, così come lo è percepire una pensione dignitosa. Versare i contributi è il primo passo fondamentale per accedere alla pensione. Soprattutto nel sistema contributivo, più contributi vengono versati, maggiore sarà l’importo della pensione. A questo si aggiungono i coefficienti di trasformazione, che permettono un trattamento pensionistico più favorevole se la pensione viene richiesta in età avanzata.

Queste sono le regole di calcolo delle pensioni stabilite dai legislatori e applicate dall’INPS in fase di liquidazione delle pensioni.

Su questi aspetti il lavoratore non può intervenire direttamente. Tuttavia, al momento della presentazione della domanda di pensione, ci sono alcune azioni che possono essere intraprese per ottimizzare l’importo della pensione. Basterebbe infatti omettere qualcosa per perdere soldi e benefici.

Esistono 10 richieste che un pensionato può fare all’INPS durante la presentazione della domanda di pensione. Ora le esamineremo tutte.

Come presentare la domanda di pensione all’INPS

La domanda di pensione può essere presentata tramite Patronato o attraverso altri soggetti autorizzati. Tuttavia, il lavoratore interessato può anche procedere autonomamente, utilizzando lo SPID, la CIE o la CNS, accedendo al sito dell’INPS e alla propria area riservata.

In linea di massima, i dati del lavoratore sono già inseriti nel sistema. Sarà necessario indicare il codice fiscale del coniuge, eventuali periodi di lavoro all’estero, e il più è fatto. In queste condizioni, la richiesta può essere completata in circa 5 minuti, o forse meno.

Tuttavia, è importante prestare attenzione ad alcune richieste specifiche che un lavoratore potrebbe, e forse dovrebbe, fare per ottenere il massimo dal proprio trattamento pensionistico. Altrimenti, si rischia di ricevere una pensione inferiore rispetto a quella effettivamente spettante.

Domanda di pensione all’INPS: ecco le 10 richieste da fare per massimizzare l’importo della pensione

Dopo aver inserito i dati di base e indicato quale fondo pensioni dell’INPS si richiede la prestazione (ad esempio, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o la Gestione Artigiani e Commercianti), ci sono 10 ulteriori richieste che l’interessato farebbe bene a presentare, sempre che ne abbia diritto.

Queste richieste sono facili da effettuare: basta selezionare una casella per indicare all’INPS di includerle.

La prima richiesta riguarda il trattamento minimo, seguita dalla seconda, che riguarda l’aumento della pensione oltre il trattamento minimo per persone in condizioni disagiate, secondo l’incremento al “milione” introdotto dalla Legge n. 448 del 2001 all’articolo 38, con le maggiorazioni sociali.

Una pensione troppo bassa in base alla contribuzione può essere integrata con importi aggiuntivi, commisurati però ai redditi del richiedente e, se applicabile, del coniuge. Se queste somme aggiuntive non vengono richieste durante la presentazione della domanda, il pensionato riceverà una pensione inferiore, con il problema dei cosiddetti “diritti inespressi“.

Assegni familiari, maggiorazioni e altre richieste da presentare all’INPS

In presenza di un coniuge a carico, il richiedente dovrebbe chiedere il trattamento familiare. Alcuni potrebbero anche dover richiedere la maggiorazione per gli ex combattenti, prevista dalla Legge n. 140 del 1985 o dalla Legge n. 544 del 1988.

Queste sono le richieste classiche che un lavoratore dovrebbe considerare al momento della presentazione della domanda di pensione. Ci sono poi richieste particolari, come la riduzione dell’età pensionabile prevista dal decreto legislativo n. 503 del 1992, che ai commi 6 e 8 dell’articolo 1 conferma i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti e la non applicazione dell’aumento dei limiti di età per gli invalidi con una disabilità pari almeno all’80%.

Invalidi, ma non solo: ecco cosa richiedere all’INPS per aumentare l’anzianità contributiva

Sempre durante la presentazione della domanda di pensione, l’interessato può richiedere l’incremento dell’anzianità contributiva di due mesi per ogni anno di servizio svolto dopo il riconoscimento di una invalidità pari o superiore al 74%, come previsto dalla Legge n.

388 del 2000 all’articolo 80 comma 3. Questa richiesta riguarda anche i sordi, gli invalidi di guerra e coloro che hanno subito invalidità per cause di servizio.

In questi casi, è necessario giustificare la richiesta con la documentazione adeguata, come il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalla Commissione Sanitaria competente, o la documentazione INAIL per le invalidità da causa di servizio.

Amianto, terrorismo e altri benefici da richiedere all’INPS

Altre richieste specifiche riguardano i lavoratori esposti all’amianto. Chi è stato esposto per almeno 10 anni dovrebbe richiedere i benefici previsti dalla Legge n. 271 del 1993, allegando la documentazione INAIL. In questo caso, si parla di un incremento dell’anzianità contributiva per i lavoratori esposti all’amianto, un vantaggio che dovrebbe essere richiesto al momento della presentazione della domanda di pensione.

Inoltre, esistono benefici per le vittime del terrorismo e, eventualmente, per i loro familiari superstiti. Questi benefici includono l’aumento dell’anzianità contributiva di 10 anni, come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 206 del 2004.

Infine, al momento della presentazione della domanda di pensione, si può richiedere l’incremento dell’anzianità contributiva per i lavoratori che hanno prestato servizio nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, come stabilito dalla Legge n. 247 del 2017.