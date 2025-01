Tra le tante notizie che circolano sul web c’è anche quella di uno sconto sull’acquisto di una nuova auto per cittadini che hanno un ISEE basso. L’argomento sono gli incentivi auto naturalmente. Mai come adesso sconti, agevolazioni e bonus sono molto ricercati. E dal momento che la maggior parte di queste agevolazioni è collegata all’ISEE, ecco che milioni di italiani cercano la soluzione da sfruttare per qualsiasi cosa fanno. Anche quando devono sostituire o semplicemente dotarsi di un autoveicolo.

Ma comprare una nuova auto con un ISEE basso prevede sconti? La domanda nasce come detto dalle varie notizie che circolano sul web. E adesso vedremo di verificare ciò che si può fare davvero.

“Buonasera, sono un vostro assiduo lettore e volevo una mano da parte vostra a chiudere un mio dubbio. Volevo cambiare auto in questo 2025 e mi chiedevo che genere di incentivi posso sfruttare. Mi riferisco agli incentivi per famiglie disagiate o quasi. Ho un ISEE 2025 appena fatto sul sito dell’INPS di 14.000 euro circa. Esistono possibilità che grazie a questo ISEE, rottamando la mia vecchia auto del 2003 posso comprare una nuova auto a prezzi scontati? In giro leggo tante notizie ma non ho conferme certe. Voi cosa ne pensate?”

Comprare una nuova auto con un ISEE basso prevede sconti? Tutto sugli incentivi auto

Incentivi auto, per sostituire una vecchia con una nuova e più virtuosa in materia di ambiente negli ultimi anni ne sono nati tanti. Adesso il governo Meloni ha messo un freno, visto che è nata una sorta di diatriba sulla crisi dell’Automotive, con le fabbriche che chiudono e con colossi come Stellantis che hanno cali delle vendite enormi e con i dipendenti che rischiano seriamente il loro posto di lavoro.

C’è chi colpevolizza il governo che ha deciso per il giro di vite ad incentivi e agevolazioni.

Come comprare una nuova auto a prezzi scontati nel 2025? ecco la verità

Sia per gli acquirenti che per le case costruttrici. Invece dal governo fanno sapere che i tempi dei regali sono finiti. Che la crisi dell’auto nasce dal Green Deal europeo e dal fatto che è stata prevista la messa al bando dei veicoli a combustione dal 2035. Con le nuove auto elettriche che costano troppo, che non sono come le auto a combustioni a livello di prestazioni e che hanno poche infrastrutture di ricarica. Ma allora chi vuole cambiare auto può godere di incentivi? Oppure, comprare una nuova auto con un ISEE basso prevede sconti? La domanda iniziale torna di attualità e al momento prevede una risposta negativa. Non è però la classica bufala, perché nel 2024 possibilità di comprare auto a prezzi bassi grazie ad un ISEE altrettanto basso era possibile.

Nel 2024 era stato previsto quello che per molti era definito un extra bonus del 25% sugli incentivi per l’acquisto di una nuova autovettura. Uno sconto appannaggio di contribuenti che se con un ISEE al di sotto di 30.000 euro potevano goderne in misura ancora maggiore. Alla voce incentivi auto 2024 c’erano quelli che tenevano conto anche dell’ISEE. Per esempio c’era quello citato con maggiorazione del 25% fino a un taglio massimo di 13.750 sul prezzo di acquisto di veicoli virtuosi dal punto di vista delle emissioni ambientali (emissioni 0-20 g/km) appannaggio di acquirenti che presentano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente al di sotto di 30.000 euro.

Un incentivo ottimo che però a livello di utilizzo e di mercato non ha dato i frutti sperati. A tal punto che adesso come confermato dal Ministro del Made in Italy Adolfo Urso, la politica è cambiata. Nel 2025 non sarà più disponibile questo incentivo quindi. E pertanto, niente da fare e le notizie che si leggono in giro o sono vecchie o sono a libera interpretazione di chi scrive.