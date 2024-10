In base alla data di nascita, cambiano molto le possibilità di andare in pensione. Dopo il varo della legge di Bilancio, le misure di pensionamento che i contribuenti troveranno disponibili a partire da gennaio sono molte. Ma, come detto, la data di nascita è fondamentale, così come lo è la carriera contributiva raggiunta. Oggi rispondiamo al quesito dei lettori nati nel 1963, che pertanto nel 2025 compiono i loro primi 62 anni di età.

Come posso andare in pensione nel 2025 se sono nato nel 1963?

Andare in pensione nel 2025 varia in base a due differenti fattori: in primo luogo l’età del diretto interessato, e poi la contribuzione versata.

La maggior parte delle misure di pensionamento dell’INPS, infatti, prevedono come requisiti da completare sia l’età sia la dote contributiva raggiunta. In rari casi non si guarda all’età dell’interessato ma solo alla(pensione anticipata ordinaria e).

Come detto, oggi analizziamo il caso dei nati nel 1963, che compiono quindi 62 anni di età nel 2025. Per loro, ad esempio, l’Ape Sociale non è un’opzione. Infatti, la misura che recentemente il governo ha confermato per il 2025 prevede almeno 63 anni e 5 mesi di età. Un nato nel 1963 non può nemmeno aspirare alla pensione di vecchiaia ordinaria, perché servono 67 anni di età. E nemmeno come contributivo puro può avere accesso alla pensione anticipata contributiva, che, come tutti sanno, parte dai 64 anni di età.

Pensione nati 1963, ecco quando l’età non conta ma contano solo i contributi

È evidente che l’età conta molto per le eventuali opportunità di pensionamento nel 2025. Naturalmente, se un lavoratore raggiunge nel 2025 i 42 anni e 10 mesi di contributi (per le donne 41 anni e 10 mesi), può ottenere la pensione indipendentemente dall’età. E lo stesso vale per l’altra misura distaccata dai limiti anagrafici, cioè la Quota 41 per i precoci.

In questo caso, però, si tratta di una misura destinata solo a, quindi una platea piuttosto limitata. I nati nelcon queste carriere possono quindi andare in pensione perché le ultime due misure citate non prevedono limiti di età.

Ma con 41 anni di versamenti raggiunti, chi non rientra nelle categorie prima citate non può andare in pensione con Quota 41 per i precoci, ma può optare per la pensione di Quota 103. La misura, infatti, parte proprio dai 62 anni di età, quindi dall’esatta età raggiunta da chi è nato nel 1963. La misura ha una controindicazione secca, che è quella del ricalcolo contributivo della prestazione. Infatti, uscendo con 62 anni di età e 41 anni di contributi con la Quota 103, l’interessato deve accettare che la sua pensione venga calcolata con il metodo contributivo, notoriamente più penalizzante.

Pensioni a 62 anni, ecco alcune opportunità

I 62 anni di età nel 2025, per chi è nato nel 1963, possono essere sufficienti anche per l’Opzione Donna. Naturalmente, parliamo di lavoratrici alle quali però è richiesto anche di raggiungere 35 anni di versamenti. La possibilità di sfruttare la pensione dipende molto dalla data di maturazione dei 35 anni. Per Opzione Donna, come tutti sanno, età e contributi vanno completati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

La lavoratrice nata nel 1963, se ha completato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 ed è una lavoratrice dipendente, può andare in pensione con Opzione Donna nel 2025. Naturalmente, anche in questo caso con un trattamento tutto contributivo. Se invece i 35 anni sono stati completati nel 2022 o dopo, la possibilità si riduce solo a invalide, caregiver, licenziate o assunte in aziende che hanno aperto al Ministero del Made in Italy tavoli di risoluzione delle procedure di crisi aziendali. Infatti, si è drasticamente ridotta la platea delle interessate a Opzione Donna dal 2023.

Lavoro usurante e lo scivolo da sfruttare pure nel 2025

Infine, per i nati nel 1963 c’è la possibilità di andare in pensione a 62 anni con lo scivolo usuranti.

Bisogna però aver svolto perun(o per la metà della vita lavorativa), e bisogna aver raggiunto idi versamenti. La misura si rivolge anche a, addetti della cosiddettain fabbrica e conducenti deicon massa complessiva di almeno

Per lo scivolo, oltre all’età e ai contributi, c’è da completare un terzo fondamentale requisito. Si tratta della Quota 97,6, per completare la quale si devono utilizzare eventualmente anche le frazioni di anno. La misura, infatti, parte dai 61 anni e 7 mesi di età.