Ci sono tante piccole regole del sistema previdenziale italiano che se sapute sfruttare consentono effettivamente di godere di alcune notevoli agevolazioni quando si tratta di andare in pensione. Oggi per esempio analizziamo un vantaggio che possono avere determinate lavoratrici nel momento in cui a 67 anni di età si accingono ad andare in pensione con la quiescenza di vecchiaia.

Regole di calcolo della pensione, questo è l’oggetto del nostro approfondimento quotidiano che come vedremo, con tanto di esempi pratici, può consentire di percepire delle pensioni nettamente migliori rispetto a quelle che invece si arriva a percepire normalmente.

Come ottenere una pensione più alta per il resto della vita con la giusta domanda all’INPS

Le regole di cui parliamo oggi è che approfondiamo riguardano le pensioni delle lavoratrici ma solo se ricadono interamente nel sistema contributivo.

Questa è la condizione in cui si trova una nostra lettrice che effettivamente ci chiede una mano.

“Buongiorno, sono Sofia lavoratrice di quasi 67 anni di età, che ha completato i vent’anni di contributi versati e che quindi deve andare in pensione di vecchiaia quest’anno. Proprio alla luce di tutto questo mi chiedevo se potevate darmi una mano a sfruttare tutte le regole del sistema previdenziale in modo tale da poter percepire la pensione che effettivamente mi tocca senza lasciare nulla di intentato. Ve lo chiedo dal momento che ho letto tanti vostri articoli riguardo a dei vantaggi che non donne, lavoratrici e madri possiamo sfruttare. Ho lavorato ininterrottamente dal 2004 ad oggi. Ho avuto 4 figli nella mia vita e sono sposata con un già pensionato di 70 anni che prende un trattamento di circa 1.000 euro al mese.

In base ai dati che ho scritto potete suggerirmi qualcosa?”

Pensioni per le lavoratrici che rientrano nel sistema contributivo, ecco le regole

La nostra lettrice è una di quelle che ricade in una particolare dottrina normativa sulle pensioni che come vedremo può offrirgli alcuni vantaggi a sua libera scelta. Lei è una lavoratrice che ha versamenti solo ed esclusivamente nel sistema contributivo. per questo lei può scegliere tra due strade diverse che, in entrambi i casi gli permettono di avere un trattamento pensionistico ritoccato in aumento.

Infatti essendo come dice lei, lavoratrice e madre ed essendo una donna che ha iniziato a versare dopo il 1995, deve essere considerata in maniera agevolata in quanto a calcolo della pensione.

Sarà lei a scegliere se godere di una pensione più bassa, ma con diversi mesi di arretrati da prendere immediatamente, o scegliere di ottenere una pensione che, come vedremo, è calcolata in maniera nettamente migliore se si rinuncia agli arretrati.

Non è la prima volta che in materia pensionistica si senta parlare di scelta, cioè di una specie di baratto a cui molti contribuenti sono assoggettati. Baratto forse è una parola troppo grossa, ma effettivamente è così.

Perché diverse volte nel sistema un contribuente può essere chiamato a scegliere tra una pensione prima ed una pensione più alta. E non fa eccezione la pensione di vecchiaia se la guardiamo dal punto di vista di contribuenti che si trovano nella situazione della nostra lettrice.

Quiescenza di vecchiaia tra arretrati, importi migliori e figli avuti

Una lavoratrice a 67 anni con 20 anni di contributi può andare in pensione con la quiescenza di vecchiaia. ma se ha il primo accredito contributivo a prescindere dalla tipologia di contributi versati, dopo il 31 dicembre 1995, deve arrivare anche ad una pensione pari almeno all’assegno sociale.

Però chi ha il primo versamento successivo al 31 dicembre 1995 può anche godere del vantaggio di una pensione anticipata come decorrenza. Un vantaggio che si dovrebbe sfruttare anticipando il pensionamento senza arrivare per forza di cose a 67 anni. Ma chi comunque non ha sfruttato il vantaggio in questo senso, rimandando comunque la pensione al compimento dei 67 anni di età, può chiedere comunque il vantaggio della decorrenza anticipata.

Una decorrenza anticipata di 4 mesi a figlio avuto fino a 16 mesi per le madri con 4 o più figli. In sostanza, la nostra lettrice che ha ormai 67 anni di età potrà chiedere all’INPS la corresponsione di ben 16 mesi di arretrati perché avendo avuto 4 figli avrebbe potuto avere diritto di uscire a 65 anni e 8 mesi. A dire il vero questo diritto è nato nel 2025, perché fino al 2024 lo sconto massimo arrivava a 12 mesi per lavoratrici con 3 o più figli. Poco male, la nostra lettrice effettivamente ha diritto a questi arretrati.

Pensione più alta o pensione che parte prima?

Ma c’è un altro vantaggio da sfruttare, che però è alternativo a quello che abbiamo citato in precedenza. E riguarda il calcolo della pensione. Chi non sceglie gli arretrati, può chiedere in sede di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia ordinaria, il calcolo della pensione “a coefficiente maggiorato”.

Significa che si può chiedere il calcolo più favorevole, sempre in base ai figli avuti. E se il vantaggio di cui parlavamo prima sugli arretrati guarda al passato, quello che vediamo adesso guarda al futuro. Infatti chi ha avuto un figlio oppure due figli, può ottenere la pensione a 67 anni ma calcolata con il coefficiente di 68 anni. Significa che un eventuale montante contributivo da 200.000 euro che a 67 anni con coefficiente pari al 5,608% genera una pensione di 11.216 euro annua, per il solo passaggio al coefficiente di 68 anni, cioè 5,808% genera un trattamento di 11.616 euro.

Significa circa 31 euro in più al mese di pensione per il resto della vita. Ma se la lavoratrice di figli ne ha avuti più di 3 come è il caso della nostra lettrice, il montante da 200.000 euro dovrebbe essere passato per il coefficiente dei 69 anni, cioè del 6,024%. In questo caso la pensione sarebbe da 12.048 euro annui. Esattamente 64 euro in più al mese uscendo a 67 anni ma con pensione calcolata come se fossero 69 gli anni di età.

Ecco i calcoli che devono far riflettere le lavoratrici

La scelta è di chi lascia il lavoro. Perché se effettivamente bisogna scegliere, sono le singole esigenze a dettare le regole. Infatti va considerato un aspetto molto importante che tira dentro gli arretrati e i coefficienti. Perché sfruttare la decorrenza anticipata e prendere gli arretrati equivale, come regole di calcolo, ad una pensione liquidata con un coefficiente più basso. E questo è inevitabile. Chi esce a 67 anni ma, con 3 figli avuti, chiede la decorrenza dal compimento dei 66 anni, è evidente che avrà una pensione calcolata proprio con il coefficiente dei 66 anni, cioè del 5,423%.

Se consideriamo sempre l’esempio di prima, dei 200.000 euro di montante, significa che a 67 anni la diretta interessata prenderebbe una pensione pari a 10.846 euro annui. Significa che è vero che prenderà 10.846 euro di arretrati avendo diritto a 12 mesi (con tredicesima) di ratei pregressi, ma perdendo 1.202 euro all’anno rispetto al calcolo con il coefficiente di 69 anni se rinuncia alla decorrenza anticipata. In 9 anni circa il vantaggio degli arretrati viene perduto, assorbito com’è da una pensione inferiore rispetto a quella che si poteva prendere rinunciando al vantaggio.