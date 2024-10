Come Investire su STM a sconto sui multipli

Oggi vogliamo fare un’analisi sul titolo STM e vedere come può potenzialmente essere un buon affare investirci sopra, in questo contesto, tramite un certificato in particolare, ossia lo IT0006765983 (AMD e NVDA non vengono analizzate, ma il loro rating è un netto BUY e hanno avuto buone performance passate, anche se ciò non è garanzia di riproduzione di tali risultati in futuro).

Analisi Grafica di STM e dei livelli chiave sul certificato

Il titolo non ha una performance stellare: infatti su un anno è STM è scesa di circa il -37,3%, mentre a 5 anni anni rimane tuttavia ancora salita del +34,6%.

Il valore iniziale del titolo è di 25,56 Eur, un valore che STM non vedeva da circa settembre 2020 (per rivedere questi valori occorre andare indietro a circa giugno del 2002).

La barriera europea a scadenza e il trigger cedolare invece, sono posti entrambi al 50% del valore iniziale, e quindi a 12,78 Eur, un valore che STM non vede dal 2017 e 2018.

A seguire il grafico:

Analisi del Multiplo P/E su STM

Il P/E di STM è a circa 5,84x, mentre il P/E settoriale medio delle prime 5 per capitalizzazione di mercato si aggira intorno a 10,66x.

In base all’analisi del multiplo P/E di STM rispetto a quelle più capitalizzate, si deduce quindi come sia un titolo poco costoso rispetto alla media, e quindi per questo potenzialmente un buon affare investirvi mediante un certificato di investimento a capitale condizionatamente protetto.

Il certificato

Il certificato è molto interessante, poiché: elargisce corpose cedole mensili condizionate dell’1,134% (max 13,608% annuo) con effetto memoria; presenta una protezione conservativa su capitale e cedole, è sprovvisto di autocall (quindi si può calcolare con certezza il rendimento massimo potenziale) e presenta una scadenza di medio breve termine, che fa portare un rendimento annuo lordo potenziale di circa il 13,50%.

Per ora il sottostante peggiore (il Wost Of, WO) è rappresentato da AMD, a circa il 98,44% del valore iniziale; STM (con i mercati aperti) e NVDA si trovano invece sopra il loro valore iniziale.

Per una disamina maggiore del certificato si legga anche come investire su semicoduttori.

