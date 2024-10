Cassa Integrazione e NASPI: meno domande più lavoro

L’INPS ha recentemente pubblicato i dati relativi a due tra le più importanti misure di sostegno economico in Italia: la Cassa Integrazione e la Naspi. Questi strumenti sono fondamentali per garantire un supporto economico ai lavoratori e alle aziende nei periodi di difficoltà, contribuendo alla stabilità del mercato del lavoro.

Nel mese di agosto 2024, le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate sono stata 24,4 milioni. Un numero che, rispetto ai 36,6 milioni di luglio 2024, segna una riduzione significativa pari al 33%. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (agosto 2023), quando lo stato autorizzava 23,2 milioni di ore, si è registrata una lieve crescita del 5%.

Cassa Integrazione: dati di agosto 2024

Prima di parlare della NASPI, la Cassa Integrazione, rappresenta uno strumento cruciale per aiutare le aziende a fronteggiare momenti di crisi temporanea senza ricorrere a licenziamenti di massa. Ecco l’andamento delle diverse tipologie di intervento:

Cassa Integrazione Ordinaria (CIG Ordinaria) : le ore autorizzate ad agosto 2024 ammontano a 17,4 milioni. Sebbene in netta rilasciato rispetto a luglio 2024 (26,1 milioni di ore), il dato è comunque superiore a quello di agosto 2023. Ossia, quando le ore autorizzate erano state 13,6 milioni. Ciò indica un aumento della necessità di questa misura rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, suggerendo che alcune aziende stanno affrontando situazioni economiche ancora instabili.

Cassa Integrazione Straordinaria (CIG Straordinaria) : le ore autorizzate ad agosto 2024 sono state 6,4 milioni, con un netto calo rispetto a luglio 2024 (9,1 milioni). Anche rispetto ad agosto 2023, si è registrata una rilasciata delle ore autorizzate, che erano stati 5,9 milioni. Tra queste, 3,8 milioni di ore sono lo stato erogate come interventi per solidarietà, confermando che molte aziende stanno cercando di gestire le eccedenze di personale senza ricorrere a licenziamenti, attraverso accordi di riduzione dell’orario lavorativo.

Cassa Integrazione in Deroga (CIG in Deroga) : non sono stati autorizzati interventi di cassa integrazione in deroga nel mese di agosto 2024, segno che questa misura di sostegno non è stata necessaria. La CIG in Deroga, infatti, viene utilizzata in casi particolari o per settori specifici, e la sua assenza potrebbe indicare un miglioramento nelle condizioni dei settori che ne avevano beneficiato in passato.

Fondi di Solidarietà : ad agosto 2024, le ore autorizzate per i fondi di solidarietà sono state pari a 0,5 milioni, evidenziando una significativa rilasciata rispetto a luglio 2024 (1,3 milioni di ore) e una lieve flessione rispetto ad agosto 2023 ( 0,7 milioni di minerale). Questa tendenza potrebbe indicare un calo della domanda per questi interventi, probabilmente dovuta a una stabilizzazione delle situazioni aziendali critiche.

L’andamento della NASpI

Oltre alla cassa integrazione, un altro importante strumento di sostegno al reddito è la NASpI, l’indennità di disoccupazione.

Chi deve richiedere la NASPI , ricordiamo, deve rispettare determinatati requisiti. Avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.

Detto ciò, ad aprile 2024, il numero di beneficiari della NASpI era pari a 1 milione di persone. Questo valore segna una riduzione del 6% rispetto a marzo 2024, ma solo un calo del 2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questa leggero andamento dei beneficiari potrebbe riflettere un miglioramento del mercato del lavoro, con un numero inferiore di lavoratori che necessitano di questa forma di sostegno a causa della perdita del posto di lavoro.

Un’analisi più approfondita: cosa indicano questi dati?

L’andamento della Cassa Integrazione e della NASpI pubblicato dall’INPS evidenzia un quadro complesso, fatto di miglioramenti e criticità. Il calo delle ore autorizzato per la Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria, rispetto a luglio 2024, potrebbe essere visto come un segnale positivo di ripresa per alcune aziende che, seppur ancora in difficoltà, stanno riducendo il ricorso a questi ammortizzatori sociali. Tuttavia, l’aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente indica che le difficoltà non sono completamente superate.

Per quanto riguarda la NASpI, la leggera riduzione del numero di beneficiari suggerisce che il mercato del lavoro sta gradualmente migliorando.

Prospettive future per Cassa Integrazione e NAspI

Ma il numero complessivo delle persone che necessitano di questo sostegno resta ancora elevato. Questo aspetto è indicativo di un mercato del lavoro che, nonostante segni di ripresa, non è ancora in grado di garantire piena occupazione o stabilità a tutti i lavoratori.

La riduzione della Cassa Integrazione e della NASpI nei dati più recenti potrebbe essere interpretata come un primo passo verso una maggiore stabilità economica e occupazionale. Tuttavia, è fondamentale che le istituzioni continuino a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione e mantengano la capacità di intervenire tempestivamente con adeguati strumenti.

In un contesto economico che resta volatile e influenzato da molteplici fattori esterni, come la crisi energetica e le difficoltà della supply chain globale, le misure di sostegno al reddito e alla cassa integrazione devono restare flessibili e adattabili. Garantire una risposta rapida e adeguata alle esigenze delle imprese e dei lavoratori sarà cruciale per evitare l’aggravarsi delle situazioni di crisi e favorire una ripresa solida e duratura.

In conclusione, i dati forniti dall’INPS su cassa integrazione e Naspi evidenziano l’importanza di mantenere questi strumenti di welfare efficienti e reattivi. Nonostante alcune positività, la prudenza è d’obbligo. E le politiche di sostegno al lavoro dovranno continuare a essere efficaci e attuare con attenzione per rispondere alle mutevoli necessità del mercato del lavoro.

