Carta acquisti 2025, moduli e requisiti aggiornati per avere 40 euro al mese

La Carta Acquisti rappresenterà anche per questo 2025 un importante strumento di sostegno economico per le famiglie in difficoltà e per gli anziani con redditi modesti.

il MEF (Ministero Economia e Finanze) ha annunciato gli aggiornamenti dei requisiti ISEE e di reddito per l’accesso al beneficio. Aggiornamenti , basati sull’adeguamento dei parametri al tasso di inflazione ISTAT. Allo stesso tempo vengono aggiornati anche i moduli per la richiesta della carta.

Carta acquisti 2025: un sostegno per le categorie più vulnerabili

La Carta Acquisti (da non confondere con la carta dedicata a te di 500 euro) è destinata a due principali categorie di beneficiari:

Anziani di età pari o superiore a 65 anni;

Bambini sotto i 3 anni, per i quali il titolare della carta è il genitore o il tutore.

Questa misura ha l’obiettivo di supportare le fasce più fragili della popolazione, offrendo un contributo economico finalizzato all’acquisto di beni essenziali, farmaci e al pagamento di utenze domestiche come luce e gas.

I requisiti aggiornati per il 2025

Con l’introduzione degli aggiornamenti per il 2025, i requisiti di accesso alla Carta Acquisti sono stati ridefiniti in base al tasso di inflazione. I criteri principali riguardano il valore dell’indicatore ISEE e il limite dei redditi complessivi percepiti, differenziati per fasce di età.

Bambini sotto i 3 anni

Valore massimo dell’ISEE: 8.117,17 euro.

Anziani tra i 65 e i 70 anni

Valore massimo dell’ISEE fissato a 8.117,17 euro e limite massimo dei redditi complessivi stabilito a 8.117,17 euro.

Anziani sopra i 70 anni

Valore massimo dell’ISEE pari a 8.117,17 euro; Limite massimo dei redditi complessivi fissato a 10.822,90 euro.

Questi valori, come detto, riflettono l’adeguamento ai dati ISTAT, garantendo che le soglie tengano conto delle variazioni economiche intervenute negli ultimi anni.

Come richiedere la carta acquisti 2025

La procedura per ottenere la Carta Acquisti è semplice ma richiede il rispetto di alcune formalità.

La domanda deve essere presentata presso un ufficio postale, dove è possibile ritirare i moduli necessari. In alternativa, questi ultimi possono essere scaricati direttamente dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Una volta completata la richiesta e verificati i requisiti, la carta viene rilasciata al richiedente. Sulla carta vengono ricaricati 80 euro ogni due mesi, importo che può essere utilizzato per le seguenti spese:

Acquisto di beni alimentari di prima necessità;

Farmaci e prodotti medicali;

Pagamento delle bollette di luce e gas.

Riassumendo