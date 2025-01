Canone RAI 2025: guida completa all’esenzione per anziani over 75

Con l’inizio del 2025, alcune novità interessano il canone RAI, la tassa obbligatoria per il possesso di un apparecchio televisivo. Tra gli aspetti più rilevanti, il ritorno della quota annuale a 90 euro rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’anno precedente, quando era stata ridotta a 70 euro. Tuttavia, le modalità di riscossione e le esenzioni, compresa quella destinata agli over 75, rimangono invariate.

Di seguito, un’analisi approfondita delle principali caratteristiche del canone RAI 2025 ed in particolare con riferimento all’esenzione per le persone della terza età.

Canone RAI 2025: il ritorno a 90 euro

A partire dal 1° gennaio 2025, il canone RAI è tornato al valore originario di 90 euro annui, abbandonando la riduzione temporanea stabilita dalla legge di bilancio per il 2024. La misura che aveva consentito di ridurre la tassa a 70 euro non è stata rinnovata, portando quindi al ripristino dell’importo standard.

Nonostante l’incremento, le modalità di pagamento restano immutate. La tassa viene generalmente addebitata nella bolletta elettrica, mentre per chi non riceve la bolletta della luce è possibile effettuare il versamento tramite il modello F24. Questo sistema garantisce un metodo pratico e centralizzato per la riscossione del tributo.

Cosa può fare chi non ha la TV

Rimane attiva la possibilità di evitare di pagare il canone RAI per chi non possiede un televisore. Per avvalersi di questa esenzione, è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, dichiarando di non detenere alcun apparecchio televisivo nell’abitazione o nel nucleo familiare.

È importante rispettare le scadenze per l’invio della dichiarazione:

entro il 31 gennaio 2025: esonero dal pagamento per l’intero anno;

dal 1° febbraio al 30 giugno 2025: esonero limitato al secondo semestre.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati, il canone verrà automaticamente addebitato in bolletta.

Esenzione Canone RAI 2025 over 75: tutti i requisiti

Una delle esenzioni più significative continua a essere quella dedicata agli anziani con età pari o superiore a 75 anni.

requisito di età – è necessario aver compiuto 75 anni entro le scadenze previste per il pagamento del canone (31 gennaio o 31 luglio dell’anno in corso);

situazione familiare – l’esenzione si applica solo se l’interessato non convive con persone diverse dal coniuge o da un soggetto unito civilmente, che siano titolari di un reddito proprio. Fanno eccezione collaboratori domestici, colf e badanti;

requisiti reddituali – il reddito complessivo annuo dell’interessato e del coniuge (o unito civilmente) non deve superare gli 8.000 euro complessivi. Questo limite si riferisce al reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2024.

Tuttavia, per accedere al beneficio, è necessario soddisfare precisi requisiti, sia anagrafici che reddituali. Di seguito, i criteri dettagliati:

Inoltre, l’esenzione è valida esclusivamente per l’abitazione principale. Qualora l’interessato possieda un televisore in una seconda casa, l’obbligo di pagamento del canone rimane.

Tempi per la richiesta esenzione 2025

L’esenzione per gli over 75 non è automatica, ma richiede la presentazione di un modulo specifico all’Agenzia delle Entrate. I termini per l’invio variano a seconda della data in cui si raggiunge il 75° anno di età:

se il 75° anno si compie entro il 31 gennaio 2025, è possibile ottenere l’esenzione per l’intero anno, a patto che la domanda sia presentata entro il 30 aprile 2025;

se il 75° anno si compie tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2025, presentando la domanda entro il 31 luglio 2025, l’esonero sarà valido solo per il secondo semestre dell’anno;

coloro che hanno già richiesto l’esenzione negli anni precedenti non devono presentare nuovamente il modulo, a meno che non siano intervenute variazioni nei requisiti. In caso di modifiche, è obbligatorio comunicarle utilizzando lo stesso modello. Ad esempio, un incremento del reddito che fa perdere il requisito o il cambio della composizione del nucleo familiare devono essere tempestivamente notificati tramite lo stesso modulo di esenzione.

Come chiedere esenzione canone RAI 2025 over 75

Le strade per l’invio del modulo esenzione canone RAI over 75 rimangono invariate rispetto agli anni precedenti.

consegna a mano – il modulo può essere consegnato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;

tramite PEC – l’invio digitale è possibile all’indirizzo [email protected], previa firma digitale del documento;

a mezzo raccomandata – la richiesta può essere spedita tramite plico raccomandato, senza busta, all’indirizzo AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – Casella postale 22 – 10121 TORINO.

Riassumendo…

Il canone RAI 2025 torna a 90 euro annui, rispetto ai 70 euro del 2024.

Il pagamento avviene tramite bolletta elettrica o modello F24, come negli anni precedenti.

Esenzione per chi non possiede televisore con dichiarazione sostitutiva entro scadenze specifiche.

Over 75 esenti se il reddito familiare non supera 8.000 euro e rispettano altri requisiti.

La richiesta d’esenzione richiede modulo all’Agenzia Entrate, con termini variabili per età.

Chi (over 75) è già esente deve comunicare variazioni nei requisiti per evitare addebiti indebiti.

Gli over 75 possono scegliere tra le seguenti opzioni: