Bonus affitti studenti: requisiti e importi del 2025 per i fuori sede

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti conferme nel panorama delle agevolazioni fiscali, tra cui spicca il rifinanziamento del Fondo per studenti fuori sede.

Questa misura garantisce anche per il 2025 il bonus affitti studenti, una misura pensata per sostenere economicamente gli studenti universitari che devono trasferirsi lontano da casa per motivi di studio.

Che cos’è il bonus affitti studenti

Il bonus affitti per studenti fuori sede rappresenta un contributo economico destinato esclusivamente agli studenti universitari che soddisfano specifici requisiti. Il sostegno, che si conferma una delle misure centrali per il diritto allo studio, è finanziato attraverso il Fondo per studenti fuori sede e punta a ridurre l’impatto dei costi di locazione per le famiglie con redditi più bassi.

Per poter beneficiare del bonus, lo studente deve soddisfare alcune condizioni, tra cui il limite di reddito familiare. Nello specifico, è necessario che il modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare di appartenenza non superi i 20.000 euro. Questo parametro è essenziale per garantire che l’agevolazione venga destinata a chi realmente necessita di un sostegno economico per affrontare le spese universitarie.

Un altro aspetto importante riguarda l’entità del contributo: il bonus prevede un importo massimo di 279,21 euro . Questa cifra, pur rappresentando un aiuto significativo, è stata fissata per evitare un impatto eccessivo sul bilancio pubblico, mantenendo al contempo la misura accessibile al maggior numero possibile di studenti.

Detrazione fiscale canoni locazione

Per coloro che non rientrano nei parametri necessari per accedere al bonus affitti, esiste un’alternativa altrettanto interessante. La normativa fiscale italiana, attraverso il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) , consente una detrazione fiscale per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari.

Questa detrazione, disciplinata dall’articolo 15, comma 1 del TUIR, può essere richiesta a condizione che l’immobile in affitto si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal Comune di residenza dello studente.

Perché il bonus affitti studenti è importante

Questo criterio di distanza serve a garantire che il beneficio sia riservato esclusivamente a chi deve effettivamente trasferirsi per motivi di studio.

Il bonus affitti studenti si inserisce in un contesto più ampio di misure volte a promuovere l’accesso all’istruzione universitaria, riducendo le disuguaglianze economiche e territoriali.

Il trasferimento per motivi di studio comporta spesso costi elevati, che includono non solo l’affitto, ma anche utenze, spese di trasporto e materiali didattici. Grazie a questa misura, si offre un supporto concreto alle famiglie meno abbienti, favorendo la continuità degli studi e il successo accademico degli studenti.

L’alternativa della detrazione: un’opzione da considerare

Sebbene il bonus affitti rappresenti un’importante agevolazione, la possibilità di optare per la detrazione fiscale rappresenta una valida alternativa per molte famiglie. In particolare, questa soluzione risulta vantaggiosa per chi non riesce a soddisfare i rigidi requisiti ISEE del bonus, ma si trova comunque ad affrontare spese rilevanti per l’alloggio.

La detrazione, infatti, permette di beneficiare di un alleggerimento del carico fiscale senza dover rispettare criteri reddituali troppo stringenti. Tuttavia, resta fondamentale rispettare il requisito della distanza geografica, un elemento che sottolinea la finalità di supportare chi, per ragioni logistiche, non può frequentare l’università senza spostarsi.

Riassumendo