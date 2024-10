Certificato su Blue Chip Italiane con Airbag, Cedole Fisse ed Effetto Fast Step Down

All’interno dei Certificati di Investimento appena emessi da Barclays, se ne seleziona uno interessante che consente di investire su 3 aziende italiane appartenenti a settori differenti.

Informazioni sul portafoglio sottostante

In questo caso, i sottostanti del certificato di Barclays, sono listati in Italia (FTSEMIB) e rappresentati da: Banco BPM (BAMI), Leonardo (LDO) e STMicroelectornics (STMMI).

Le 3 società hanno core business totalmente differente, essendo BAMI nell’industria bancaria, LDO nella difesa e nell’aerospazio e STMMI nei semiconduttori.

Informazione storica su Prezzi e Bilanci

Il portafoglio azionario possiede una quantità di informazione storica sufficiente per analizzare, su stampo quantitativo, i bilanci (ricavi, utili, FCF, vari ratios ecc) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei 4 sottostanti analizzati, potendo ad esempio notare eventuali cambiamenti di natura a seconda del periodo storico/time frame analizzato.

Processo Stocastico e Trading

Dal lato stocastico-tecnico, tutte e 3 le azioni sono classificate come dominate da una proprietà momentum su 2 periodi analizzati (breve e medio periodo).

Si consiglia quindi di fare trading-investing diretto sui titoli, su dati giornalieri di chiusura, con l’ausilio di tecniche momentum-breakout-trend following.

Il Rischio

Aumenta il rischio di correlazione, ossia che il rischio che il valore dei titoli viaggi in modo potenzialmente indipendente l’uno dall’altro, andando ad inficiare la corresponsione di cedole e/o della restituzione integrale del valore nominale di rimborso anche a causa di uno solo dei sottostanti.

Dal lato del rischio sistematico, si tratta di 3 azioni aggressive (Beta>1) nei confronti del FTSEMIB, producendo movimenti più che proporzionali rispetto al mercato Benchmark, sia sul breve termine (1 anno rolling) che sul medio (5 anni rolling).

Aspetti di analisi fondamentale

Dal lato fondamentale dei bilanci, come ratings con Market Screener si assegnano 2 BUY complessivi per STMMI e LDO, mentre BAMI è considerata come BUYandHOLD (tutti e 3 con alti prezzi target medi e massimi).

Tutte e 3 le aziende elargiscono dividendi atti alla strutturazione del prodotto

Per concludere sarebbe interessante effettuare un’analisi dei multipli (ES P/E TTM) delle singole aziende rispetto alle medie dei relativi settori.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato (estrapolato mediante lettura dei documenti fondamentali, che costituiscono il quadro tecnico-normativo ed estrapolabili anche dal sito), riassunto nella struttura e districato nel funzionamento del payoff.

Barclays Certificati Fixed Cash Collect Airbag Fast Step Down: la Struttura

A seguire la struttura del certificato targato Barclays:

Barriera europea (uguale allo Strike per il calcolo del rimborso grazie all’ opzione airbag ) sul capitale pari al 60% dei valori iniziali

(uguale allo per il calcolo del rimborso grazie all’ ) sul capitale pari al 60% dei valori iniziali Cedole mensili incondizionate del 0,67% (8,04% annuo incondizionato) sul valore nominale

del 0,67% (8,04% annuo incondizionato) sul valore nominale Autocall Trigger Mensile Fast Step Down , attiva dal 6° mese (dal 22.04.2025), decrescente a step del 2% ogni mese: dal 100% al 64% dei valori iniziali

, attiva dal 6° mese (dal 22.04.2025), decrescente a step del 2% ogni mese: dal 100% al 64% dei valori iniziali Valore nominale unitario di 100 Euro

unitario di 100 Euro Scadenza a 2 anni

a 2 anni Prezzo lettera rilevato a circa 100,29 Euro – chiusura del 22.10.2024 –

Barclays Certificati Fixed Cash Collect Airbag Fast Step Down: Funzionamento del Payoff e Rendimento sull’autocall

Questo certificato è stato emesso da Barclays il 22.10.2024 e: ha data di valutazione finale/scadenza posta al 21.10.2026 (liquidazione 28.10.2026), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

Meccanismo Cedolare

Questo certificato paga quindi un flusso cedolare mensile incondizionato di 0,67 Euro (24 cedole). Senza condizioni significa fisse, “blindate”, ossia a prescindere dall’andamento del valore dei sottostanti pur essendo un derivato.

Meccanismo di Rimborso Anticipato Automatico: Autocall Fast Step Down

A partire però dalla 3° data di valutazione si attiva l’effetto di autocall fast step down, tale per cui si verificano due scenari potenziali:

se il valore di tutti i sottostanti è pari o superiore all’autocall trigger il certificato scade anticipatamente e paga il nominale più la cedola fissa del mese in questione. altrimenti il certificato paga il coupon incondizionato e continua la sua vita.

NB: se alla prima data scatta l’autocall (sottostanti>100% dei valori iniziali) si ottengono 6 cedole più il nominale, ossia un totale di 104,02 Euro con un rendimento a circa 6 mesi del 4,02% (8,11% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera; altrimenti si passa alla seconda data (sottostanti>98% e potenziale importo di 104,69 Euro) e così via.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto targato Barclays non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

l’investitore riceve il valore nominale più l’ultima cedola incondizionata se ogni sottostante, alla data di valutazione finale, non è sceso sotto la barriera europea (posta al 60% dei valori iniziali): il certificato avrà pagato i il valore nominale più i 24 coupon fissi

in caso contrario il Certificate paga l’ultimo premio incondizionato e rimborsa un importo proporzionale al rapporto fra valore finale e strike (che è più basso del valore iniziale, conferendo maggiore protezione) del sottostante WO (Worst Of, ossia con valore finale minore in % rispetto il valore iniziale), considerando però nel computo anche le 16 cedole fisse (+16,08 Euro) che attenuano ulteriormente l’entità delle perdite sul capitale investito.

Il secondo scenario in formule:

Valore di Rimborso = Valore Nominale x Valore Finale / Strike del WO + 24 Cedole

La barriera Europea

Da notare inoltre la presenza della barriera europea: questo tipo di barriera viene osservata solo alla data di valutazione finale.

Ciò implica che, se il sottostante dovesse scendere sotto la barriera durante la vita del certificato per poi risalirvici sopra alla data di valutazione finale, il capitale da rimborsare al valore nominale non viene intaccato.

Il portafoglio sottostante, il WO e la Componente lineare

I livelli chiave sul portafoglio sottostante di questo Certificato con marchio Barclays sono i seguenti:

BAMI: valore iniziale (6,286 Eur), Barriera/Strike (3,7716 Eur), Valore di Mercato (chiusura del 22.10.2024 a 6,26 Eur, pari al 99,59% del valore iniziale)

LDO: valore iniziale (21,83 Eur), Barriera/Strike (13,098 Eur), Valore di Mercato (chiusura del 22.10.2024 a 22,09 Eur, pari al 101,19% del valore iniziale)

STM: valore iniziale (25,115 Eur), Barriera/Strike (15,069 Eur), Valore di Mercato (chiusura del 22.10.2024 a 25,52 Eur, pari al 101,61% del valore iniziale)

NB: per ora il WO è rappresentato da BAMI.

Analisi Dinamico-Oggettiva del Payoff a Scadenza

Dato che il valore di mercatosi trova al 99,59% del valore inziale unito al fatto che il prezzo lettera attuale del certificato è a circa 100,29 Euro, si può dire che il certificato quota con unsulla componente lineare , indotto dall’(cedole mensili fisse, opzione airbag discretamente conservativa, autocall aggressivamente fast step down e scadenza di medio breve-termine).

In base alle quotazioni attuali del WO del certificato targato Barclays, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di circa 100 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %) coeteris paribus sugli altri sottostanti:

Se il certificato non si è estinto anticipatamente Barclays paga il nominale più l’ultima cedola fissa se il sottostante WO non scende oltre il -39,75% dall’attuale quotazione. Considerando le 24 cedole fisse ed il nominale il certificato pagherebbe 116,08 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a circa 2 anni intorno al 16,08% (8,06% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera. Invece, se il WO scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore visibilmente inferiore rispetto l’andamento negativo del WO, grazie all’opzione airbag e alle 24 cedole fisse: ad esempio a fronte di un -40% di BAMI corrisponde ancora un rendimento del +15,67% (7,86% annuo) del certificato; a fronte di un -50% di BAMI corrisponde una perdita di solamente il -0,93% del certificato e così via.

Codice ISIN

XS2876272621

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Barclays.

