Autovelox da record, ha fatto 10 mila multe in 15 giorni

È un vero e proprio cecchino senza pietà, con una media di circa 700 vittime al giorno. Di chi stiamo parlando? Dell’autovelox da record che si trova a Taranto, protagonista di ben 10 mila multe in appena 2 settimane. Un autovelox installato sulla statale 100, nel territorio di Massafra vicino Taranto, sta generando un numero impressionante di multe. Il dispositivo, definito “autovelox-ghigliottina” per l’alto numero di contravvenzioni emesse, registra una media di 600-700 multe al giorno, per un totale di oltre 10.000 infrazioni rilevate nelle prime due settimane di attivazione.

Un posizionamento strategico o subdolo?

Questi numeri rappresentano un duro colpo per gli automobilisti, molti dei quali hanno perso i punti sulla patente e stanno affrontando pesanti sanzioni economiche.

L’autovelox si trova alla fine della discesa verso Taranto, all’incrocio tra la statale 100 e l’Appia, in una zona nota per i frequenti incidenti stradali. Questo tratto di strada, spesso definito una “strada killer”, ha visto numerosi sinistri negli ultimi mesi, rendendo necessaria l’installazione sia dell’autovelox che del tutor, strumenti utili per ridurre la velocità e prevenire ulteriori tragedie.

Nonostante ciò, molti automobilisti considerano la posizione dell’autovelox più subdola che strategica, sostenendo che il dispositivo sia stato messo appositamente in un punto dove è facile superare il limite di velocità. Tuttavia, il comandante della Polizia Locale di Massafra, Mirko Tagliente, ha difeso la scelta di installare l’autovelox, affermando che la sua presenza è stata decisa dalla Prefettura e che ci sono ben tre segnalatori posti a diverse distanze per avvisare gli automobilisti della sua presenza.

L’impatto delle multe

Dal 26 giugno, quando l’autovelox è entrato ufficialmente in funzione, il numero di contravvenzioni emesse ha raggiunto livelli impressionanti. Nonostante i segnali di avvertimento, molti automobilisti hanno continuato a superare il limite di 70 km/h, portando alla registrazione di centinaia di verbali ogni giorno.

Questo ha spinto molti conducenti a fare ricorso, spesso con il supporto delle associazioni dei consumatori, sostenendo che la presenza dell’autovelox non fosse adeguatamente segnalata o che le multe fossero ingiuste.

Il comandante Tagliente ha spiegato che, inizialmente, gli automobilisti sembravano ignorare completamente l’autovelox: “Fino a metà luglio, si continuava a superare il limite abbondantemente. Sono stati fatti tra i 600 e 700 verbali al giorno”. Tuttavia, ha aggiunto che, col passare del tempo, la situazione è migliorata. “Ora le infrazioni sono diminuite, e si registra solo qualche multa al giorno”.

La risposta della Polizia Locale

Le lamentele degli automobilisti non sono mancate, ma la Polizia Locale di Massafra sottolinea che le multe sono emesse in conformità con le normative vigenti. “Ci sono tre segnalatori ben visibili posti a 1.000, 500 e 250 metri dall’autovelox”, ha dichiarato Tagliente, precisando che la segnaletica è stata ulteriormente rafforzata rispetto alle indicazioni di Anas, che ne richiedeva solo due. Questo dovrebbe garantire che gli automobilisti siano adeguatamente avvisati della presenza del dispositivo.

Miglioramenti sulla sicurezza stradale

Nonostante le polemiche, ci sono stati alcuni risvolti positivi. Vanni Caragnano, del comitato strade sicure, ha dichiarato che la situazione sulla statale 100 è migliorata notevolmente grazie a una serie di interventi, tra cui l’introduzione della zebratura centrale che ha ridotto le corsie da quattro a due. Questo ha portato a una diminuzione della velocità media e ha ridotto il numero di sorpassi azzardati. La combinazione di queste misure e l’attività dell’autovelox ha contribuito a rendere la strada più sicura per tutti.

In sintesi…