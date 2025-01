Aumenti pedaggi, su quali tratte paghiamo di più in autostrada

Il 2025 si è aperto con una notizia che sta generando preoccupazione tra automobilisti e trasportatori: l’aumento dei pedaggi autostradali. Questo incremento, già previsto da tempo, è ora una realtà che coinvolge diverse tratte strategiche. Vediamo quali sono le tratte interessate e quali conseguenze potrebbero derivarne.

L’aumento dei pedaggi non è un evento improvviso. Si tratta di un adeguamento che le concessionarie autostradali giustificano con l’inflazione e i costi di gestione e manutenzione delle infrastrutture. Il rincaro non è uniforme: alcune tratte vedono aumenti significativi, mentre altre restano stabili.

Le tratte interessate dall’aumento

Questo approccio differenziato punta a bilanciare le necessità economiche dellecon le esigenze degli utenti. Tuttavia, non sono mancate le critiche, soprattutto da parte di associazioni di consumatori che denunciano un impatto sproporzionato sulle fasce di popolazione più vulnerabili.

La notizia degli aumenti dei pedaggi autostradali è stata già ampiamente battuta, ma ora bisogna capire quali sono i percorsi che saranno colpiti dal rincaro. Tra le tratte che registrano i rincari più elevati troviamo alcune delle più percorse d’Italia. L’Autostrada del Sole (A1), che collega Milano a Napoli, ha visto un aumento medio dei pedaggi del 4%. Questa tratta è particolarmente strategica, non solo per il traffico turistico ma anche per il trasporto di merci lungo la penisola.

Un altro esempio significativo è rappresentato dalla rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia, dove si registra un incremento medio del 3,5%. Tra le tratte più colpite vi è la A4 Torino-Trieste, uno snodo cruciale per il Nord Italia, che ha visto rincari fino al 5% in alcuni tratti. Non meno rilevante è la situazione sulla A14 Bologna-Taranto, dove i pedaggi sono aumentati del 3%, colpendo in particolare i trasportatori che utilizzano questa tratta per il commercio tra Nord e Sud. Infine, le tratte alpine come la A22 del Brennero hanno registrato aumenti più contenuti, attorno al 2%, ma che comunque incidono su un traffico prevalentemente internazionale e turistico.

Le concessionarie giustificano gli aumenti con diverse motivazioni. Prima fra tutte, l’adeguamento all’inflazione, che ha subito un’accelerazione significativa negli ultimi anni. Inoltre, i rincari sono spesso legati ai costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, necessarie per garantire la sicurezza degli utenti. Un’altra componente rilevante è rappresentata dagli investimenti in nuove opere. Molte tratte interessate dagli aumenti sono oggetto di lavori di ampliamento o ammodernamento, come l’allargamento delle carreggiate o la costruzione di nuove gallerie. Tuttavia, non mancano le polemiche sulla trasparenza di tali investimenti, con dubbi sollevati da enti indipendenti e associazioni di categoria.

Le conseguenze economiche per gli utenti

L’aumento dei pedaggi ha un impatto diretto sui costi di viaggio per gli automobilisti e, in maniera ancora più marcata, sui trasportatori. Questi ultimi, infatti, potrebbero trasferire i maggiori costi sui consumatori finali, aumentando il prezzo dei beni trasportati. Non mancano le ripercussioni anche sul turismo. Con pedaggi più alti, molte famiglie potrebbero scegliere alternative di viaggio meno costose o ridurre la frequenza dei loro spostamenti, penalizzando l’economia locale nelle aree servite dalle autostrade.

Gli utenti possono adottare alcune strategie per ridurre l’impatto dei rincari. Tra queste, la pianificazione degli spostamenti è cruciale: scegliendo percorsi alternativi o utilizzando servizi di carpooling, è possibile contenere i costi. Inoltre, alcune concessionarie offrono abbonamenti o sconti per determinate categorie di utenti, come pendolari o trasportatori, che possono rappresentare un’opportunità di risparmio. L’aumento dei pedaggi autostradali, sebbene in parte giustificato dalle necessità di manutenzione e sviluppo infrastrutturale, solleva interrogativi sulla sostenibilità economica di queste scelte per gli utenti.

Aumento pedaggi, le tratte colpite dai rincari

Andiamo a vedere quali sono quindi le tratte che subiranno l’1,80% di aumento della rete Aspi: l’A1 Milano-Napoli, l’A14 Bologna-Taranto e l’A7 Milano-Genova, l’Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli; la Serenissima 14 Milano Fiorenza-Brescia Ovest; l’Autostrada dei Giovi/La Serravalle A7 Serravalle Scrivia-Genova Ovest; la Milano-Laghi A8 Milano-Varese; la Diramazione Gallarate-Gattico A8/26 Gallarate-Innesto Autostrada A26; la Milano-Laghi A9 Lainate-confine con la Svizzera; l’Autostrada dei Fiori A10 Genova-Savona; la Firenze-Mare A11 Firenze-Pisa Nord; l’Autostrada Azzurra A12 Genova-Sestri Levante, Autostrada Bologna-Padova 13 Bologna-Padova;

Autostrada Adriatica A14 Bologna-Taranto; Autostrada dei Due Mari A16 Napoli Est-Canosa di Puglia; Autostrada Alpe-Adria A23 Udine Nord-confine con l’Austria; Autostrada dei Trafori A26 Genova Voltri-Innesto SS33; Diramazione Stroppiana-Santhià A26/A4 Stroppiana-Santhià; Diramazione Predosa-Bettole A26/A7 Pedrosa-Bettole di Tortona; Autostrada d’Alemagna A27 Innesto A57-Pian di Vedoia; Autostrada Caserta-Salerno A30 Caserta-Salerno.

