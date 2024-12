Asta Bot annuale di mercoledì 11 dicembre, rendimento atteso in forte calo

Mercoledì 11 dicembre il Tesoro terrà l’ultima asta di quest’anno per l’emissione di un Bot annuale. L’importo che punterà di raccogliere è di 8,5 miliardi di euro. La data di regolamento è stata fissata per venerdì 13. Quel giorno arriveranno a scadenza altri titoli di stato a 12 mesi per un controvalore di 9,7 miliardi. Giovedì 12 ci sarà l’asta supplementare e gli ordini saranno dell’ammontare massimo del 10% rispetto all’asta del giorno precedente. Questo significa che, nel complesso, l’offerta del Tesoro raggiungerebbe i 9,35 miliardi, meno dell’importo da rimborsare.

Rendimento atteso in forte calo

In altre parole, la domanda si presume che sarà abbondante e ciò sosterrà i prezzi.

Il Bot annuale ha scadenza in data 12 dicembre 2025, per cui presenta una durata iniziale di 364 giorni. E il rendimento? A novembre l’asta esitò il 2,695% con un prezzo di emissione di 97,34 centesimi. Da allora i rendimenti sono scesi lungo la curva dei tassi, scontando una riduzione del costo del denaro per questo giovedì. Probabile che la Banca Centrale Europea annunci un taglio nell’ordine dello 0,50%.

Attualmente, i titoli a 12 mesi offrono un rendimento in area 2,40%, in forte calo rispetto al mese scorso. Se così, ci aspettiamo che il prezzo di emissione si attesterà in area 97,60 centesimi. Questo Bot annuale può essere l’ultima o tra le ultime occasioni per impiegare la liquidità a breve a condizioni favorevoli. Ci saranno ulteriori cali dei tassi nel corso del 2025. I rendimenti scenderanno ulteriormente dai livelli attuali fino a diventare non appetibili per i risparmiatori, in considerazione anche dei livelli reali, cioè al netto dell’inflazione.

Bot annuale non più generoso

In attesa di conoscere i dati aggiornati dell’Abi, emerge che i conti deposito siano divenuti relativamente più generosi del Bot annuale, pur a fronte di una maggiore tassazione sugli interessi. Ma è altrettanto verosimile che da ottobre anche questi ultimi siano scesi, per cui il confronto diretto non è possibile in tempo reale.

Di certo c’è solo che le opportunità per investire si stiano facendo meno interessanti per il breve termine. Il mercato si sta riposizionando non a caso sul tratto più lungo della curva.

[email protected]