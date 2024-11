Assicurazioni auto in aumento, quali sono le città dove si paga di più

Il costo delle assicurazioni auto in Italia continua a crescere, con un aumento significativo del premio medio negli ultimi due anni. L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha rilevato che il costo medio delle polizze RC Auto è passato da 353 euro a settembre 2022 a 414 euro a settembre 2024, con un incremento del 17,3%, corrispondente a un aggravio di 61 euro per ogni assicurato. Tale crescita rappresenta una spesa complessiva di oltre 2 miliardi di euro, sostenuta dai 32,9 milioni di auto assicurate presenti in Italia.

Le città italiane più care e l’impatto sui bilanci familiari

L’analisi IVASS rivela un impatto disomogeneo in diverse città italiane. Prato si distingue per essere la città con il costo più alto dell’assicurazione auto, con una media annua di 601 euro. Seguono Napoli con 595 euro e altre città, come Roma, dove l’aumento è stato dell’11% nell’ultimo anno. Anche città come Cagliari (+22,5%), Massa (+21,5%) e Pordenone (+21%) hanno subito incrementi notevoli. Questa disparità nei costi riflette fattori locali, inclusi il rischio di incidenti e le specifiche del mercato assicurativo. Questi rincari impattano profondamente sui bilanci familiari, poiché l’assicurazione è un bene essenziale per milioni di italiani, molti dei quali non possono rinunciare all’auto per spostamenti quotidiani. Con i rincari delle polizze, i cittadini si trovano a dover rinunciare ad altre spese o a cercare soluzioni alternative, come scegliere auto meno potenti o ridurre l’uso del veicolo.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha recentemente sottolineato come i rincari non siano accompagnati da una crisi di settore, ma, al contrario, da utili record per le compagnie assicurative. Secondo l’IVASS, il 2023 ha visto un incremento degli utili del 249%, con profitti che hanno raggiunto gli 8 miliardi di euro. Rienzi chiede un monitoraggio approfondito del settore, per individuare le cause degli aumenti che gravano sui consumatori. La richiesta è di maggiore trasparenza nelle tariffe e di un controllo sui margini di profitto delle compagnie, che appaiono sproporzionati rispetto ai costi operativi.

Possibili soluzioni e consigli per risparmiare sulla polizza

Oltre alla richiesta di un’indagine più approfondita, alcuni esponenti politici stanno valutando l’ipotesi di normative più stringenti sulle tariffe assicurative per proteggere i consumatori. L’obiettivo è quello di introdurre parametri di equità che consentano alle compagnie di generare profitti senza però gravare eccessivamente sui consumatori.

In un contesto di costi crescenti, risparmiare sull’assicurazione auto diventa una priorità per molti. Alcune soluzioni includono la comparazione delle offerte online, la scelta di una franchigia più alta e l’installazione di dispositivi di sicurezza che possono ridurre il rischio di incidenti. Inoltre, è utile valutare promozioni periodiche e sconti per chi utilizza l’auto in modo limitato o in aree meno trafficate. Un’altra strategia utile è quella di verificare i criteri di calcolo del proprio rischio: per esempio, guidatori con una buona storia assicurativa potrebbero beneficiare di sconti sulla polizza. Anche la scelta di compagnie più piccole o di tipo online potrebbe risultare vantaggiosa, poiché molte di queste hanno una struttura di costi più leggera e offrono tariffe competitive.

Infine, l’introduzione di contratti temporanei, particolarmente adatti per chi non utilizza l’auto tutto l’anno, rappresenta un’opzione innovativa per risparmiare in modo mirato. L’aumento dei prezzi delle assicurazioni auto in Italia non sembra rallentare, ma gli automobilisti possono adottare misure per contenere l’impatto sul bilancio familiare. Risparmiare diventa quindi possibile con una scelta informata e una valutazione attenta delle opzioni offerte sul mercato.

In sintesi…