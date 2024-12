Assegno unico figli: aggiornamenti INPS per famiglie, pagamenti e subentri

L’INPS ha comunicato l’implementazione di nuove funzionalità per il servizio online dedicato alla gestione delle domande dell’Assegno Unico e Universale (AUU), istituito dal Decreto Legislativo n. 230/2021. Questi aggiornamenti mirano a rendere più semplice e accessibile la presentazione delle richieste, migliorando l’esperienza utente e semplificando numerosi aspetti operativi.

Di seguito, una panoramica delle principali innovazioni introdotte.

Assegno unico: gestione semplificata dei pagamenti tramite il sistema SUGI

Tra le modifiche più significative figura l’integrazione del servizio con il “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI), che consente una gestione più agevole dei pagamenti relativi all’AUU.

Selezionare un IBAN già registrato presso l’INPS per altre prestazioni.

Fornire un nuovo IBAN per i pagamenti dell’assegno.

Quando si presenta una nuova domanda, si modifica una richiesta già accettata o si varia la modalità di accredito, il richiedente ha ora la possibilità di:

Questa innovazione permette di ridurre gli errori legati alla registrazione dei dati bancari e velocizza le operazioni di accredito. Inoltre, nel caso di minori o soggetti interdetti, i tutori possono indicare un IBAN intestato o cointestato al soggetto tutelato, garantendo un’erogazione diretta a favore del beneficiario.

Ricordiamo che la domanda assegno unico non si ripete ogni anno. Per chi ha già fatto domanda e/o non deve comunicare nessuna variazione, basta rinnovare l’ISEE per garantirsi la continuità nel pagamento. L’Assegno unico va da marzo a febbraio dell’anno successivo

Ottimizzazioni per le maggiorazioni con ISEE inferiore a 25.000 euro

Un altro miglioramento riguarda le famiglie che beneficiano delle maggiorazioni previste per nuclei con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro o con entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro.

In questi casi, il processo è stato semplificato, specialmente se i genitori indicati nella domanda sono gli stessi per tutti i figli.

Subentro automatico in caso di decesso del genitore richiedente

Questa modifica riduce i passaggi necessari per la raccolta delle informazioni, agevolando chi si trova in questa specifica situazione.

Un’altra novità rilevante riguarda la gestione del subentro nei casi di decesso del genitore che percepisce l’assegno unico. Le regole variano a seconda della situazione preesistente:

Se l’assegno era suddiviso equamente (50%) tra entrambi i genitori, il superstite non deve presentare una nuova domanda. Il sistema riconoscerà automaticamente il diritto alla corresponsione dell’intero importo (100%) a partire dal mese successivo al decesso.

Se il genitore deceduto percepiva il 100% dell’assegno, perché unico responsabile della cura dei figli o sulla base di un provvedimento giudiziario, il sistema richiede ulteriori verifiche. In questo caso, il genitore superstite deve confermare la propria responsabilità genitoriale per poter subentrare nel diritto alla prestazione.

Per facilitare tale verifica, viene creata d’ufficio una nuova domanda o una scheda aggiuntiva (se il superstite è già titolare di una domanda per altri figli non legati al genitore deceduto). Questa pratica, nota come “Evidenza al cittadino”, permette al genitore superstite di accedere al proprio profilo e confermare la responsabilità genitoriale attraverso un flag dedicato.

Assegno unico: un servizio più efficiente per le famiglie italiane

Come si evince anche dal messaggio INPS sulle nuove funzionalità nella gestione domanda assegno unico (Messaggio n. 4253/2024), grazie a queste innovazioni, l’istituto punta a migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni. Rendendo, dunque, il processo di richiesta e gestione della prestazione più intuitivo e meno oneroso.

La gestione centralizzata dei pagamenti, le ottimizzazioni per le famiglie con ISEE basso e la gestione automatica dei subentri rappresentano passi concreti verso un sistema più moderno e attento alle esigenze delle famiglie italiane.

Questi interventi sottolineano l’importanza di una costante evoluzione delle procedure amministrative per garantire un accesso più equo e immediato alle risorse pubbliche, sostenendo le famiglie in un momento in cui l’efficienza e la rapidità di risposta possono fare la differenza.

