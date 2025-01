Via libera ad un bonus da 350 euro sulle pensioni al di sotto di una determinata soglia. La notizia era nell’aria e dopo l’intesa sottoscritta tra Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e Regione Friuli Venezia Giulia ecco che parte questo beneficio appannaggio di determinati pensionati.

A giugno 350 euro in più sulla pensione, intesa INPS-FVG firmata, requisiti e regole del bonus

Le pensioni minime, al di sotto del trattamento minimo e prossime alla soglia della povertà sono un argomento sempre caldo.

Ecco le regole del nuovo bonus da 350 euro sulle pensioni

Lo è a livello nazionale, con tutte le polemiche e le discussioni sugli aumenti della rivalutazione, sulle promesse di portarle a 1.000 euro e così via dicendo. Ma lo è pure a livello locale, perché è inevitabile che gli Enti territoriali meglio dello Stato Centrale sanno quelle che sono le problematiche relative ache vivono con pensioni INPS basse.E allora ecco che va in porto adesso un progetto su cui da tempo si lavorava. Un bonus da 350 euro che verrà accreditato dall’INPS sul rateo di pensione di giugno prossimo e che sarà accreditato anche nel 2026 e nel 2027.Un bonus una tantum, in unica soluzione per i pensionati che hanno trattamenti al di sotto di una determinata soglia ma solo se in possesso di altri specifici requisiti. Sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia ci sono tutte le istruzioni relative a questo nuovo “Sussidio a favore dei titolari diinferiore o pari al trattamento minimo”.

La misura si rivolge naturalmente solo ai pensionati della Regione. Perché anche se sarà l’INPS ad erogare il sussidio in unica soluzione e nei mesi di giugno dal 2025 al 2027, è la Regione Friuli Venezia Giulia ad aver stanziato la bellezza di 45 milioni di euro con tagli da 15 milioni per ciascun anno del triennio. Soldi che confluiscono in un fondo regionale da utilizzare nel caso di dotazioni in esubero, anche per altre iniziative di contrasto alla povertà.

Chi sono i beneficiari del bonus 350 euro sulle pensioni minime

Ile ilhanno siglato l’intesa sulla base delle cifre e delle risorse prima citate.

Per quanto concerne il meccanismo di erogazione abbiamo già detto tutto. Sarà l’INPS ad erogare il benefit nel mese di giugno ma solo a pensionati che rispettano i vari requisiti previsti che vanno rispettati entro il 5 dicembre del 2024 per l’erogazione 2025. E poi entro il 31 dicembre 2025 per l’erogazione di giugno 2026 ed entro il 31 dicembre 2026 per l’erogazione di giugno 2027. I requisiti da rispettare sono diversi. Come abbiamo detto la pensione non deve essere superiore al trattamento minimo INPS che per il 2025 è stato pari a 598,61 euro al mese. Poi, bisogna essere effettivamente residenti in Friuli Venezia Giulia ed avere un ISEE al di sotto di 15.000 euro. E parliamo di ISEE in corso di validità. La pensione percepita può essere la pensione di vecchiaia, una pensione di reversibilità, pensione o assegno sociale e i trattamenti di inabilità e invalidità.

Come fare ad ottenere il bonus?

Come abbiamo detto, il regolamento, le istruzioni e tutte le altre cose da capire sono riportate sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Dove si legge che gli interessati che rispettano questi requisiti prima elencati, non saranno tenuti ad alcun adempimento. Infatti non è prevista una domanda. Dopo l’accorto trovato emerge che sarà l’INPS a individuare i beneficiari tra i pensionati che rispettano i requisiti. L’elenco dei beneficiari ed il loro numero sarà poi comunicato agli organismi regionali che provvederanno a versare all’INPS la dotazione necessaria per consentire all’Istituto di liquidare a giungo il bonus.

Come detto, il bonus sarà una tantum e pari a 350 euro. E stando ai primi dati saranno circa 13.000 i pensionati della Regione che avranno diritto al beneficio.