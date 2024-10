A cosa servono i contributi se non vedrai mai la pensione?

La parola “pensione” evoca generalmente immagini di tranquillità e stabilità economica durante l’età della vecchiaia. Tuttavia, il contesto lavorativo e previdenziale odierno è in continua evoluzione e, con esso, anche la percezione del futuro pensionistico. Una domanda che sempre più lavoratori si pongono è: a cosa servono i contributi pensione se non vedrò mai la pensione?

Questo quesito nasce da un senso di incertezza e scetticismo nei confronti del sistema previdenziale. Le riforme pensionistiche, l’allungamento dell’età pensionabile e l’instabilità economica possono far sembrare la pensione un traguardo irraggiungibile.

Cosa sono i contributi pensione: i tre tipi

Tuttavia, analizzare meglio la domanda rivela che i contributi pensionistici non sono solo un “biglietto d’ingresso” per la pensione futura, ma rappresentano anche una sorta di “tutel” che vale la pena conoscere.

I contributi pensionistici sono importi versati regolarmente all’ente previdenziale di riferimento (come l’INPS in Italia) durante la vita lavorativa di una persona. Possono essere suddivisi in contributi obbligatori, figurativi e volontari:

Contributi obbligatori: versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, in percentuale diversa, in base alla retribuzione.

Contributi figurativi: riconosciuti in caso di periodi di inattività lavorativa per maternità, malattia, cassa integrazione, ecc.

Contributi pensione volontari: versati direttamente dal lavoratore per coprire buchi contributivi e aumentare l’importo pensionistico.

Questi contributi, accantonati durante l’intera carriera, rappresentano la base per il calcolo della pensione futura. Ma anche se la pensione sembra lontana, è importante non sottovalutare il loro ruolo.

Perché sono fondamentali?

Indipendentemente dal fatto che si riesca o meno a raggiungere la pensione, i contributi offrono una serie di tutele importanti. Tra queste tutele, le principali sono:

invalidità e inabilità: se il lavoratore si trova in condizioni di salute che ne impediscono la continuazione del lavoro, i contributi versati possono dar luogo a prestazioni economiche come la pensione di invalidità;

superstiti: in caso di decesso del lavoratore, i familiari superstiti (come coniuge e figli) possono beneficiare di una pensione di reversibilità;

assistenza sanitaria: in molti paesi, compresa l’Italia, l’accesso a determinate cure mediche e assistenze sanitarie è vincolato al versamento dei contributi.

Anche se può sembrare controintuitivo, dunque, i contributi pensionistici rappresentano un vero e proprio “patrimonio personale”.

Contributi pensione e e politiche di previdenza sociale

Ogni contributo versato contribuisce a costruire una sorta di fondo che, sebbene vincolato, rimane a disposizione del lavoratore sotto forma di prestazioni. L’eventuale pensione, l’indennità di disoccupazione e altre misure di sostegno economico sono legate a questo patrimonio.

Molti lavoratori giovani o precari tendono a sottovalutare l’importanza dei contributi pensionistici, poiché vedono la pensione come un traguardo troppo distante o incerto. Tuttavia, le politiche di previdenza sociale attuali si basano su un principio di solidarietà intergenerazionale. Questo significa che i contributi dei lavoratori attivi vengono utilizzati per pagare le pensioni degli anziani di oggi. Questo sistema può sembrare iniquo per chi teme di non beneficiare mai dei contributi versati, ma è essenziale per il funzionamento dell’intero meccanismo pensionistico.

Un altro aspetto importante è l’opportunità di riscattare i periodi di studio universitario o integrare i contributi con quelli versati all’estero. Queste opzioni, sebbene richiedano una spesa aggiuntiva, possono influire positivamente sull’importo della pensione futura.

Riassumendo…