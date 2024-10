Voli a prezzi bassi, in questi due giorni della settimana si risparmia

Purtroppo, i rincari stanno rendendo difficile anche viaggiare, una passione che molti italiani per fortuna continuano a coltivare. I prezzi elevati spingono molti a rimandare i propri piani o a cercare soluzioni alternative. Tuttavia, esistono strategie e accorgimenti che possono aiutare a trovare voli a prezzi bassi, permettendo di viaggiare senza spendere una fortuna.

Perché i voli aumentano di prezzo?

Uno dei fattori chiave che influisce sui prezzi dei voli è la percentuale di occupazione del velivolo, nota anche come “load factor”.

Le compagnie aeree cercano di massimizzare i profitti vendendo il maggior numero possibile di posti. Se un volo si avvicina alla partenza con molti posti vuoti, le tariffe possono abbassarsi notevolmente per attirare clienti e riempire l’aereo. Questa dinamica si riflette soprattutto su alcune tratte, dove la domanda non è costante durante tutto l’anno o dove la frequenza dei voli è alta. In questi casi, le compagnie aeree tendono a ridurre i prezzi per riempire i posti vuoti, offrendo un’opportunità per chi è alla ricerca di voli a prezzi bassi.

Secondo gli esperti del settore, i giorni più vantaggiosi per prenotare un volo sono il martedì e il mercoledì. Durante questi giorni centrali della settimana, la domanda di voli è più bassa rispetto ai picchi registrati il lunedì o il venerdì, giornate in cui si concentrano i viaggi di lavoro e quelli di piacere per i weekend. Anche il sabato è un giorno in cui le tariffe possono scendere, poiché meno persone decidono di partire. I viaggiatori flessibili, capaci di organizzare le proprie partenze in base a questi giorni meno richiesti, possono beneficiare non solo di un risparmio economico, ma anche di un’esperienza di viaggio più tranquilla. Gli aeroporti e gli aerei sono meno affollati, il che si traduce in meno stress e maggiore comfort durante il volo.

I giorni migliori per prenotare voli a prezzi bassi e come monitorare le offerte

Un altro consiglio utile per chi vuole trovare voli a prezzi bassi è monitorare regolarmente i siti delle compagnie aeree e le piattaforme di comparazione dei prezzi.

Spesso, le tariffe possono variare considerevolmente a seconda del giorno della settimana o della vicinanza alla data di partenza. Utilizzare questi strumenti permette di tenere sotto controllo le fluttuazioni dei prezzi e prenotare al momento giusto. Inoltre, prenotare con anticipo, specialmente se si riescono a evitare le giornate di maggiore affluenza, può garantire tariffe più convenienti. La pianificazione in anticipo permette di sfruttare sconti esclusivi e di scegliere tra un maggior numero di opzioni di volo.

Oltre alla scelta strategica dei giorni di viaggio, ci sono altri modi per risparmiare sui voli:

Optare per voli nelle fasce orarie meno richieste: i voli che partono molto presto al mattino o molto tardi alla sera tendono a essere meno costosi, poiché meno persone preferiscono viaggiare in questi orari.

Scegliere voli con scali: se non hai fretta di arrivare a destinazione, prenotare un volo con uno o più scali può essere un’ottima soluzione per abbattere i costi, rispetto ai voli diretti.

Utilizzare programmi fedeltà: molti viaggiatori frequenti accumulano miglia o punti attraverso carte di credito o programmi di fedeltà delle compagnie aeree. Questi punti possono essere utilizzati per ottenere sconti o voli gratuiti.

Monitorare le offerte last-minute: se sei flessibile con le date di partenza, tenere d’occhio le offerte last-minute può rappresentare una strategia vincente. Le compagnie aeree, in caso di bassa domanda, tendono a proporre prezzi molto competitivi poco prima della partenza.

La possibilità di trovare voli a prezzi bassi non si limita solo alle tratte nazionali, ma riguarda anche quelle internazionali. Sebbene i voli internazionali siano generalmente più costosi, le stesse dinamiche di domanda e offerta si applicano, offrendo sconti a chi prenota nei giorni meno affollati o riesce a trovare tratte con una domanda ridotta.

Riassumendo…

martedì, mercoledì e sabato sono i giorni con meno domanda, ideali per trovare voli a prezzi bassi.

monitorare regolarmente i siti delle compagnie aeree, prenotare con anticipo e optare per voli in fasce orarie meno richieste o con scali.

utilizzare programmi fedeltà e approfittare delle offerte last-minute per voli nazionali e internazionali.

I viaggiatori flessibili, che possono adattarsi a viaggiare in giorni centrali della settimana o in periodi di bassa stagione, hanno maggiori possibilità di trovare voli a prezzi bassi anche per destinazioni estere.