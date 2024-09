La nuova stagione della Champions League 2024 è già iniziata e porta con sé numerose novità, non solo a livello strutturale ma anche in termini di diritti televisivi. Con il format rivisitato e il crescente interesse per la competizione, molti tifosi si chiedono: la Champions sarà trasmessa in chiaro quest’anno?

Fino allo scorso anno, gli appassionati di calcio avevano l’opportunità di seguire alcune partite della Champions League gratis su Canale 5, grazie all’accordo con Mediaset. Tuttavia, Mediaset ha deciso di non rinnovare questo costoso investimento, lasciando campo libero a Sky e Amazon Prime Video, protagonisti nella trasmissione della competizione europea.

Sky, che ha perso parte dei diritti della Serie A a favore di Dazn, si è rifatta a livello internazionale, consolidando la sua posizione come emittente principale della Champions League 2024. Tuttavia, i fan italiani dovranno fare i conti con alcune limitazioni importanti.

Champions League in chiaro: Cosa cambia?

A partire da questa stagione, Mediaset non trasmetterà più in chiaro le partite della Champions League. In passato, gli appassionati potevano vedere almeno una partita per ogni turno, spesso coinvolgendo le squadre italiane. Quest’anno, però, i match delle squadre italiane, come Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna, saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati ai servizi di Sky o Amazon Prime Video.

L’unica eccezione potrebbe verificarsi nel caso in cui una squadra italiana arrivi in finale, che potrebbe essere trasmessa gratuitamente. Tuttavia, per chi non vuole sottoscrivere un abbonamento, c’è un’alternativa: TV8, che trasmetterà in chiaro la partita più importante della settimana, ma esclusivamente tra squadre straniere di alto livello.

Guardare la Champions League gratis: Amazon Prime Video e altre opzioni

Una delle opzioni migliori per seguire gratuitamente alcune partite della Champions League è rappresentata da Amazon Prime Video, che offre 30 giorni di prova gratuita. Durante questo periodo, potrai seguire le partite del mercoledì trasmesse da Amazon, compresa la sfida di apertura del girone unico a 36 squadre, una delle novità principali di quest’anno.

Inoltre, Amazon Prime Video trasmetterà 18 partite esclusive della Champions League, garantendo una copertura di alta qualità per i tifosi. Se vuoi sfruttare questa opportunità, ricorda di attivare il periodo di prova gratuito in tempo per seguire le partite della tua squadra del cuore. Al di là del periodo di prova, possiamo dire che Prive Video è incluso nel servizio Prime di Amazon, quindi in un certo senso tutti i suoi contenuti sarebbero da considerare gratuiti per coloro che hanno attivato l’abbonamento per ricevere le spedizioni gratis e veloci.

Dove vedere la Champions League 2024

Per i tifosi che vogliono seguire tutte le partite, le opzioni principali restano Sky e Amazon Prime Video. Su TV8, sarà possibile vedere gratuitamente solo alcune partite internazionali di grande interesse, come PSG-Girona, ma nessuna partita delle squadre italiane sarà trasmessa in chiaro. Quest’anno, la Champions League parte con ben cinque squadre italiane ai nastri di partenza: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna. Con il nuovo format a girone unico, la competizione promette grande spettacolo, ma sarà necessario un abbonamento per non perdere neanche un minuto delle sfide più emozionanti.

Riassumendo…