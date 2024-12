Ci sono misure previdenziali che hanno lasciato sicuramente un buon ricordo nei contribuenti. Parliamo di misure di pensionamento che evidentemente hanno riscosso molto appeal a tal punto da essere state molto sfruttate in passato. E adesso rimpiante, visto che parliamo di misure che non ci sono più o che sono state modificate profondamente. Pensioni 2025 ancora possibili però anche con queste vecchia misure.

Una di queste senza dubbio è la quota 100. Una misura che ha fatto discutere perché secondo molti tecnici e molti oppositori del governo Conte di allora, cioè quello giallo verde con Lega e M5S in maggioranza, costava troppo per le casse dello Stato.

Pensione subito nel 2025 ma con misure vecchie, basta collocare bene alcuni contributi

E se costava troppo significa che era una misura valida per mandare in pensione davvero prima i lavoratori.I nostalgici di quota 100 sono tanti. Ed oggi vedremo come qualcuno di questi forse non sa di poter ancora avere diritto alla pensione con quella misura. Passando dalla solita cristallizzazione del diritto alla quota 100, ma passando anche da uno strumento particolare come è il riscatto dei contributi. Ecco come sfruttare le due cose per la pensione 2025.

Come la quota 100, anche altre misure che nel frattempo sono cessate o sono state modificate, possono ancora essere percepite grazie al meccanismo della “cristallizzazione del diritto”. Un meccanismo che consente a chi ha maturato il diritto alla pensione mentre questa misura era in funzione, di preservarlo.

Naturalmente questa opportunità vale per chi aveva già raggiunto il diritto alla pensione prima, ma non lo aveva sfruttato per scelta, per poca conoscenza delle regole o per qualsiasi altro motivo. Ma questo può accadere anche a chi effettivamente e materialmente alla data di scadenza di una determinata misura, non aveva ancora raggiunto il diritto alla stessa. Un diritto che è stato raggiunto dopo, anche se con effetto arretrato.

Il riscatto ma non solo, ecco come cogliere al volo le occasioni

Prima di capire di cosa parliamo, meglio analizzare ciò che è il sistema previdenziale italiano, ciò che consente di fare e come si può fare con la cristallizzazione. La cristallizzazione del diritto può essere per la quota 100, ma anche per la quota 102, la vecchia quota 103, opzione donna e così via dicendo. Nello specifico di quota 100 occorreva aver completato 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021. Perché dal primo gennaio successivo e per tutto l’anno 2022, entrò in scena la quota 102 al posto della quota 100. E l’età salì a 64 anni sempre con 38 anni di versamenti. Chi ha maturato il diritto alla quota 100 entro il termine prima citato, può andare in pensione anche oggi o nel 2025.

Anche se all’epoca non aveva ancora completato i 38 anni di contributi previsti. Per esempio, ci può essere chi non aveva versato contributi all’INPS come lavoratore autonomo, perché aveva contenziosi e cartelle. Se adesso questi contributi sono stati versati, si vanno a collocare nell’anno di riferimento. Riempiendo la carriera e rendendola per esempio in linea con i 38 anni di quota 100 dell’epoca.

Lo stesso può accadere ad un lavoratore dipendente che ha vinto adesso una causa con il vecchio datore di lavoro. Magari per stipendi non pagati ma anche per contributi non versati. Se è vero che i contributi saranno collocati nell’anno in cui avrebbero dovuto essere versati normalmente, è altrettanto vero che un contribuente si può trovare oggi ad aver maturato il diritto alla quota 100 che nel 2021 pareva non avesse ancora raggiunto.