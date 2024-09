Pensione in Italia: l’età media a confronto con Germania, Francia e Spagna

L’argomento delle pensioni e dell’età media pensionabile in Italia è da anni al centro del dibattito pubblico, soprattutto alla luce delle dinamiche demografiche che stanno mettendo sotto pressione il sistema previdenziale. Il recente XXIII Rapporto annuale dell’INPS, presentato a Roma il 24 settembre alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, offre un quadro chiaro della situazione attuale, con particolare attenzione all’età media di accesso alla pensione e al confronto con gli altri paesi europei.

Uno dei temi principali emersi dal rapporto è la preoccupazione per il crescente squilibrio tra il numero di pensionati e quello dei lavoratori attivi. Secondo le previsioni dell’Eurostat, questo divario è destinato ad aumentare in molti paesi europei, Italia inclusa. La popolazione sta invecchiando e il numero di persone che contribuisce al sistema previdenziale è in diminuzione. Questo rappresenta un rischio significativo per la sostenibilità del sistema pensionistico, specialmente in nazioni come l’Italia, dove la spesa per le pensioni è già elevata in rapporto al PIL.

L’Italia si trova infatti a fronteggiare un problema strutturale che rischia di compromettere la stabilità del sistema previdenziale nei prossimi anni, a meno che non vengano prese misure adeguate. L’aumento dell’età pensionabile, incentivare la permanenza nel mondo del lavoro e riformare il sistema previdenziale sono tra le soluzioni ipotizzate per far fronte a questo scenario complesso.

L’età media per la pensione in Italia: un trend in crescita

Un dato significativo del rapporto riguarda l’età media in cui si va in pensione. Negli ultimi anni, l’età media è cresciuta notevolmente. Se si escludono le misure di pensionamento anticipato come l’Ape sociale, Quota 103, ecc., l’età media dei pensionati INPS è passata da 62,1 anni a 64,6 anni. Un incremento sostanziale che riflette le modifiche legislative introdotte nel corso degli anni per allineare l’Italia ai parametri europei e rispondere alle esigenze di sostenibilità del sistema.

Le pensioni anticipate hanno anch’esse subito un rialzo, con l’età media che è passata da 59,5 anni a 61,5 anni. Tuttavia, la variazione più significativa riguarda le pensioni di vecchiaia, dove l’età media è aumentata da 64,1 anni a 67,5 anni. Questo dato posiziona l’Italia tra i paesi con l’età pensionabile più alta in Europa, insieme alla Danimarca.

Nonostante questi aumenti, l’allarme per il futuro del sistema pensionistico italiano non sembra rientrare. Le proposte del governo, come quella di portare gradualmente l’età pensionabile a 70 anni per i dipendenti pubblici, sono un segnale chiaro della necessità di intervenire in modo deciso per garantire la tenuta del sistema.

Il confronto con l’Europa

Confrontando la situazione italiana con quella degli altri paesi europei, emerge un quadro eterogeneo. L’età media per andare in pensione in Europa varia a seconda del paese, ma in generale si attesta attorno ai 64 anni e 4 mesi per gli uomini e 63 anni e 4 mesi per le donne. In questo contesto, l’Italia si colloca nella fascia più alta per quanto riguarda l’età pensionabile, con la pensione di vecchiaia fissata a 67 anni, come accade anche in Danimarca.

Nel dettaglio, i paesi con cui l’Italia si confronta più spesso – Germania, Francia e Spagna – presentano un’età media pensionabile inferiore. In Germania, l’età media è di 65,8 anni, in Francia è di 64,8 anni e in Spagna è di 65 anni. Questi dati sottolineano come l’Italia abbia già intrapreso un percorso di innalzamento dell’età pensionabile più marcato rispetto a molti altri paesi europei, ma la sfida della sostenibilità del sistema previdenziale resta aperta.

L’importo delle pensioni in aumento

Oltre all’età pensionabile, un altro dato rilevante riguarda l’aumento dell’importo medio delle pensioni in Italia.

Il rapporto INPS evidenzia che l’importo lordo mensile medio delle pensioni è aumentato del 7,1% rispetto al 2022, raggiungendo la cifra di 1.373,17 euro. Questo aumento è in parte dovuto alla perequazione, ovvero l’adeguamento delle pensioni al costo della vita, che ha permesso di migliorare il potere d’acquisto dei pensionati.

Il numero totale di persone che percepiscono una pensione in Italia è attualmente di 16.205.319, una cifra considerevole che evidenzia l’importanza di garantire un sistema previdenziale solido e sostenibile nel tempo.

Età per la pensione: prospettive future

Le sfide per il sistema pensionistico italiano sono molteplici e richiedono interventi strutturali. L’innalzamento dell’età per la pensione, pur essendo una misura impopolare, sembra inevitabile per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema nel lungo periodo. Allo stesso tempo, sarà cruciale incentivare politiche che favoriscano un prolungamento della vita lavorativa, rendendo più attrattivo restare nel mondo del lavoro anche oltre l’età pensionabile tradizionale.

Il governo Meloni ha già accennato alla possibilità di introdurre incentivi per prolungare l’attività lavorativa dei dipendenti pubblici fino ai 70 anni, ma sarà fondamentale che queste misure siano accompagnate da un adeguamento delle condizioni lavorative per gli anziani, al fine di garantire una transizione serena verso il pensionamento. La fine della pensione obbligatoria a 65 anni è davvero vicina?

Inoltre, sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento demografico e trovare soluzioni per riequilibrare il rapporto tra pensionati e lavoratori attivi. La sfida principale sarà riuscire a trovare un equilibrio tra la necessità di garantire pensioni dignitose e sostenibili e quella di non gravare eccessivamente sulle future generazioni di lavoratori.

Riassumendo