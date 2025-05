Visite controlli INAIL fuori sede? Ecco di quanto aumentano le diarie nel 2025

Un recente aggiornamento da parte dell’INAIL porta buone notizie per i lavoratori chiamati a effettuare accertamenti sanitari o terapie. Dal mese di aprile 2025, le indennità giornaliere (c.d. diarie) riconosciute ai soggetti convocati per le cosiddette visite controllo INAIL sono state rivalutate alla luce dell’aumento del costo della vita.

L’adeguamento degli importi si basa su una rivalutazione dello 0,8%. Una percentuale corrispondente alla variazione annuale registrata dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (il cosiddetto indice ISTAT) tra il 2023 e il 2024. In questo modo, l’INAIL intende garantire un equo rimborso delle spese sostenute dai lavoratori costretti a spostarsi fuori dal proprio comune di residenza per motivi legati all’assicurazione contro gli infortuni.

Diaria sulle visite controllo INAIL: cos’è e a chi spetta

La diaria rappresenta un’indennità economica destinata ai soggetti assicurati che, su convocazione dell’ente, si recano (per via di infortuni sul lavoro o malattie professionali) presso sedi territoriali dell’INAIL per effettuare visite mediche, accertamenti legali o ricevere trattamenti terapeutici.

Questi spostamenti, spesso necessari a valutare le condizioni di salute dell’infortunato o a stabilire l’idoneità a determinati benefici assistenziali, comportano oneri che vengono parzialmente coperti attraverso specifici rimborsi.

Nel dettaglio, il trattamento economico previsto si applica in occasione di:

Accertamenti medico-legali;

Prescrizione o somministrazione di trattamenti terapeutici;

Forniture di ausili o protesi;

Collaudi e adattamenti di dispositivi;

Rinnovo o aggiornamento di precedenti forniture;

Altri interventi previsti dal regolamento INAIL per l’assistenza agli invalidi del lavoro.

In tutte queste situazioni, la diaria viene affiancata da altre forme di supporto economico.

Come il rimborso delle spese di viaggio (anche per un accompagnatore se necessario), il soggiorno in struttura alberghiera se il rientro giornaliero non è compatibile con la distanza, e in alcuni casi l’integrazione della rendita già percepita.

Nuovi importi in vigore da aprile 2025

A seguito delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL n. 42/2025 e n. 77/2025, gli importi delle indennità giornaliere sono stati adeguati secondo specifiche fasce. Queste ultime tengono conto della durata dell’assenza dal luogo di residenza e delle spese normalmente sostenute. In dettaglio:

Assenza di almeno quattro ore con consumo di un pasto fuori casa: la diaria è passata da 8,91 euro a 8,98 euro;

Assenza per l’intera giornata, ma senza pernottamento: l’importo è stato aggiornato da 17,85 euro a 17,99 euro;

Assenza per l’intera giornata con pernottamento: la diaria ha subito un aumento da 34,82 euro a 35,10 euro.

Questi adeguamenti, seppur modesti, riflettono l’attenzione dell’Istituto per l’adeguamento dei trattamenti economici alla reale evoluzione del costo della vita, garantendo maggiore equità nel sostegno agli assistiti.

Importanza della diaria nelle visite controllo INAIL

Il ruolo della diaria assume particolare rilievo nelle visite controllo INAIL, poiché consente ai lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali di affrontare con minori difficoltà economiche gli obblighi derivanti dalle convocazioni dell’Istituto. Le valutazioni mediche svolte dall’INAIL sono spesso fondamentali per stabilire l’entità del danno subito, per aggiornare lo stato dell’invalidità, o per autorizzare nuovi interventi riabilitativi.

In assenza di un’adeguata indennità, molti lavoratori potrebbero trovarsi in difficoltà nel dover affrontare viaggi anche lunghi, con costi non trascurabili, soprattutto per coloro che vivono lontano dalle principali sedi territoriali dell’ente.

Un sostegno concreto alla tutela degli infortunati

L’adeguamento delle indennità per le visite controllo INAIL rappresenta un intervento concreto a favore dei diritti degli assicurati. Pur trattandosi di importi contenuti, l’aggiornamento ha un importante valore simbolico e pratico, riconoscendo il disagio e l’impegno di chi, già colpito da eventi invalidanti, deve sottoporsi a ulteriori obblighi medico-amministrativi.

In un contesto in cui l’aumento dei costi legati alla mobilità e alla vita quotidiana incide in maniera crescente sulle fasce più fragili della popolazione, questi aggiornamenti costituiscono un passo significativo nella direzione della giustizia sociale e dell’equità.

Riassumendo