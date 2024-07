E’ in corso di emissione nella giornata di oggi un nuovo bond di Rai, la società radiotelevisiva pubblica. Citi e Unicredit stanno agendo in qualità di global coordinators e joint bookrunners. L’importo offerto è di 300 milioni di euro e la durata è fissata in cinque anni. Il collocamento è stato riservato agli investitori istituzionali. Il pricing è atteso in giornata.

Indicazioni di prezzo

Secondo le prime indicazioni, il bond Rai starebbe offrendo un rendimento a premio di 215 punti base sul tasso “midswap”. Poiché esso risulta al 2,90% per la scadenza quinquennale, il rendimento viaggerebbe attorno al 5%.

E questo dovrebbe essere all’incirca il tasso annuale lordo della cedola. E’ probabile, tuttavia, che nel corso del collocamento si registri un restringimento dello spread e che il rendimento finale venga fissato al ribasso rispetto alla guidance iniziale.

A cosa servirà il nuovo bond della Rai? A pagare, anzitutto, l’obbligazione in scadenza a fine anno per il medesimo importo. Inoltre, finanzierà il piano industriale 2024-2026. Dopo il collocamento la negoziazione sarà possibile all’Euronext di Dublino. Con riferimento al bond in scadenza a dicembre, esso venne emesso alla fine del 2019 con una cedola dell’1,375% e a premio sul tasso “midswap” di allora di circa 160 punti base o 1,60%. Anch’esso ebbe una durata iniziale di cinque anni, anche se fu collocato sul mercato come “callable”. Pertanto, l’emittente si era riservato la facoltà di procedere al rimborso anticipato.

Bond Rai e cessione Rai Way

Oltre al bond la Rai sarà interessata prossimamente dalla cessione di una quota dello stato in Rai Way, la società a capo delle torri di trasmissione. Dal 65% attuale la presenza pubblica scenderebbe al 55%, facendo incassare al Tesoro circa 130 milioni di euro. E sempre Rai Way verrebbe fusa con Ei Towers, controllata da Mediaset. L’operazione consentirebbe la nascita di un unico operatore delle torri nazionale, anche se ad oggi gli ostacoli sono stati perlopiù di natura politica.

