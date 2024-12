Niente pensioni oggi 2 dicembre, colpa di un clamoroso disservizio della banca

Ci mancava anche questa, proprio nel giorno delle pensioni arriva il down della banca che deve erogare il bonifico. Oggi 2 dicembre si segnalano tantissimi disservizi da parte di Intesa San Paolo, naturalmente a protestare di più sono proprio i pensionati. Cosa sta succedendo? A quanto pare, è già da diverse ore che l’app non funziona e chi prova ad accedervi in questo momento trova una finestra che notifica “ci scusiamo, ma per un problema tecnico, non più proseguire. Per favore, riprova più tardi”.

Pensioni bloccate, colpa della tecnologia

Cosa possono fare i pensionati in questo caso?

Se la tecnologia si inceppa, il rischio che salti tutto è sempre dietro l’angolo. La mattinata del 2 dicembre 2024 ha portato con sé disagi significativi per i clienti di Intesa Sanpaolo. Migliaia di correntisti che hanno cercato di accedere ai loro conti tramite app o home banking si sono trovati impossibilitati a visualizzare il saldo o effettuare operazioni. Questa situazione ha colpito soprattutto coloro che aspettavano l’accredito di stipendi e pensioni, creando un clima di preoccupazione e frustrazione.

Molti utenti segnalano che l’applicazione si carica, ma spesso non consente di accedere ai dettagli del conto. Altri riescono a entrare, ma trovano la piattaforma limitata, con l’impossibilità di eseguire operazioni come bonifici o pagamenti. Inoltre, i movimenti recenti, inclusi accrediti di stipendi e pensioni attesi per oggi, non risultano visibili. Questo è particolarmente rilevante poiché il 2 dicembre rappresenta il primo giorno bancabile del mese, quando solitamente avvengono gran parte degli accrediti.

La risposta di Intesa Sanpaolo

La banca ha confermato l’esistenza del problema, dichiarando che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il funzionamento entro la mattinata. Tuttavia, i clienti che hanno contattato il servizio clienti hanno ricevuto risposte generiche, con la promessa di una risoluzione imminente ma senza dettagli concreti. Questa situazione arriva dopo un mese di novembre segnato da frequenti disservizi, durante il quale si sono verificati ben quattro episodi di malfunzionamento di entità significativa.

Dicembre non sembra iniziare sotto una luce migliore, facendo sorgere interrogativi sulla stabilità del sistema informatico della banca.

Il problema odierno evidenzia una tendenza preoccupante: i frequenti down della piattaforma digitale di Intesa Sanpaolo. Negli ultimi 30 giorni, la banca ha registrato più interruzioni di servizio rispetto alla media degli istituti concorrenti, causando disagi a migliaia di utenti in tutta Italia. Seppur i canali di comunicazione sembrano essere più reattivi rispetto agli episodi precedenti, la fiducia dei clienti potrebbe essere messa alla prova da queste ricorrenze. I malfunzionamenti frequenti non solo creano disagio immediato per i clienti, ma potrebbero anche incidere sull’immagine di affidabilità della banca. Intesa Sanpaolo è uno degli istituti di credito più grandi e importanti d’Italia, e problemi come quelli odierni rischiano di danneggiarne la reputazione, soprattutto in un’epoca in cui la gestione digitale dei conti è cruciale per gli utenti.

Il mancato accesso ai conti o l’impossibilità di eseguire operazioni finanziarie può causare disguidi importanti per i clienti, dai ritardi nei pagamenti alle difficoltà nel gestire le proprie finanze quotidiane. Per la banca, invece, questi episodi rappresentano un campanello d’allarme per la necessità di migliorare le infrastrutture tecnologiche e la gestione delle emergenze.

Che fare in attesa che il disservizio si risolva?

Ecco alcune azioni che i correntisti possono intraprendere per affrontare i problemi causati dai disservizi di Intesa Sanpaolo:

1. Contattare il servizio clienti – Chiedere aggiornamenti specifici sulla risoluzione del problema e sui tempi previsti.

2. Utilizzare i canali alternativi – ATM: Se l’app o il sito non funzionano, è possibile utilizzare gli sportelli automatici per prelevare denaro o controllare il saldo. Filiali fisiche: Per operazioni urgenti, come bonifici o pagamenti, recarsi direttamente in filiale.

Riassumendo…

down di Intesa San Paolo oggi 2 dicembre 2024;

tanti correntisti non riescono ad accedere all’app;

disagio per i pensionati, poiché risultano anche bloccate le pensioni in programma in giornata.

3.– Per monitorare accrediti importanti come stipendi o pensioni, attivare le notifiche tramite SMS o email, se disponibili. In questo modo si può essere avvisati automaticamente dell’arrivo dei fondi, anche in caso di malfunzionamento dell’app.4.– È utile tenere traccia degli eventuali disservizi, inclusi screenshot di errori o malfunzionamenti e ricevute di accrediti mancati. Questo può essere importante per eventuali reclami o richieste di rimborso.5.– Se il disservizio persiste e causa danni significativi (es. ritardi nei pagamenti), i correntisti possono valutare di inviare una segnalazione formale alla banca o rivolgersi a un’associazione di consumatori per ricevere assistenza.6.– Seguire i profili ufficiali di Intesa Sanpaolo sui social media o consultare il sito web per aggiornamenti sul ripristino del servizio.7.– Se il problema causa gravi disagi, è possibile richiedere alla banca informazioni su eventuali indennizzi previsti per il disservizio. Alcuni istituti offrono compensazioni in caso di interruzioni prolungate.