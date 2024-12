Niente IMU per chi rinuncia agli affitti brevi, ecco dove e perché

C’è una città italiana che si trova al centro di una strategia per contrastare gli effetti del turismo di massa e garantire una maggiore vivibilità per i residenti. In questa ottica, il Comune ha introdotto un’iniziativa inedita legata all’IMU (Imposta Municipale Unica), che mira a incentivare la conversione degli immobili ad uso turistico in abitazioni destinate all’affitto residenziale.

Il cuore della misura riguarda il rimborso dell’IMU per coloro che decidono di togliere dal mercato degli affitti brevi una proprietà e di destinarla a un contratto di locazione abitativa.

Come funziona il rimborso dell’IMU annunciato

La proposta, annunciata dalla sindaca Sara Funaro riguarda Firenze e si inserisce in un quadro più ampio di politiche mirate alla tutela della comunità locale e alla conservazione dell’identità culturale del centro storico, riconosciuta come patrimonio mondiale dall’UNESCO.

Il rimborso dell’IMU, annunciato, sarà valido per tutti i mesi del 2024, offrendo un incentivo economico concreto ai proprietari di immobili situati nel centro storico fiorentino. Per accedere al beneficio, i proprietari devono soddisfare due requisiti fondamentali:

Localizzazione dell’immobile: la proprietà deve trovarsi all’interno del perimetro del centro storico di Firenze, un’area particolarmente soggetta alla pressione del turismo.

Presentazione della Richiesta: la domanda di rimborso deve essere inoltrata al Comune entro il 30 dicembre 2024. Questa scadenza è cruciale per garantire il corretto svolgimento delle procedure amministrative.

Bisogna, ovviamente, anche dimostrare che l’immobile è stato sottratto alla finalità di affitti brevi per essere destinato a fini residenziali.

Impatti previsti sulla città

La decisione di promuovere il rimborso dell’IMU (che arriva in vista del saldo IMU 2024) per chi toglie l’immobile dagli affitti brevi convertendoli in affitti residenziali risponde a una doppia esigenza.

Da un lato, si mira a ridurre la pressione abitativa causata dall’espansione del turismo di massa, che negli ultimi anni ha reso difficile per molti residenti trovare alloggi a prezzi accessibili nel centro storico.

Dall’altro, questa misura intende favorire la coesione sociale, incentivando la permanenza dei cittadini nell’area storica e mantenendo vivi i legami con le tradizioni locali.

Il rimborso dell’IMU rappresenta inoltre un’opportunità per i proprietari di immobili, che possono diversificare le modalità di gestione delle loro proprietà senza rinunciare a un ritorno economico. Allo stesso tempo, il Comune di Firenze punta a bilanciare le esigenze dei turisti con quelle dei residenti, promuovendo un uso sostenibile del patrimonio immobiliare.

Rimborso IMU per tutelare il centro storico: una visione a lungo termine

Questo intervento non si limita ad essere una risposta immediata alle critiche del turismo, ma rientra in una visione a lungo termine per il centro storico di Firenze. Le istituzioni locali intendono infatti favorire un modello di sviluppo urbano che metta al centro la qualità della vita dei cittadini e la preservazione del patrimonio culturale.

L’IMU, spesso considerata una voce di costo per i proprietari immobiliari, diventa così uno strumento di politica attiva per incentivare comportamenti virtuosi. Questa scelta riflette l’intenzione del Comune di utilizzare leve fiscali per orientare il mercato immobiliare verso obiettivi di interesse collettivo.

Per la comunità, il ritorno di abitazioni sul mercato residenziale comporta una maggiore disponibilità di alloggi a lungo termine, contribuendo a contrastare la crescita incontrollata dei prezzi degli affitti nel centro storico. In questo modo, si favorisce una maggiore stabilità sociale e si rafforza il tessuto urbano, evitando il rischio di desertificazione abitativa in una delle aree più iconiche della città.

Riassumendo