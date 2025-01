Gestire l’ISEE non è mai stato così facile: semplice e veloce dall’app INPS

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rappresenta uno strumento cruciale per l’accesso a numerosi servizi e agevolazioni in Italia. Recentemente, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha introdotto un’importante innovazione nella sua applicazione mobile, INPS Mobile, per agevolare ulteriormente gli utenti nella gestione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini.

Questa nuova funzionalità si inserisce nel quadro delle iniziative legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di digitalizzare i servizi e migliorare l’esperienza dell’utente.

L’app INPS mobile: un passo avanti per l’ISEE

Nell’ottica di potenziare l’accessibilità e l’efficienza, l’app INPS Mobile ha introdotto la funzione “Acquisisci dichiarazione”. Questa opzione consente agli utenti di compilare e presentare la DSU Mini in modalità precompilata direttamente dal proprio dispositivo mobile. La semplificazione del processo rappresenta un notevole passo avanti verso una gestione più snella e immediata delle pratiche relative all’ISEE. Una semplificazione importante anche in vista del rinnovo assegno unico figli.

La DSU Mini, una versione semplificata della Dichiarazione Sostitutiva Unica, è utilizzabile nella maggior parte delle situazioni. Essa permette di calcolare l’ISEE in modo rapido e pratico, soddisfacendo le esigenze della maggior parte dei nuclei familiari italiani.

Quando la DSU Mini non è sufficiente

Nonostante la versatilità della DSU Mini, esistono situazioni specifiche in cui il suo utilizzo non è appropriato. In questi casi, è necessario ricorrere alla versione completa della DSU. Ecco le principali circostanze in cui il modello Mini non è adeguato:

Richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario: Quando il nucleo familiare presenta domanda per agevolazioni o contributi legati al percorso universitario, è necessario fornire informazioni più dettagliate.

Presenza di membri del nucleo con disabilità o non autosufficienza: In queste situazioni, occorre integrare la dichiarazione con dati specifici relativi alla condizione di salute e alle necessità economiche connesse.

Figli con genitori non conviventi o non sposati tra loro: In tali casi, è indispensabile includere informazioni aggiuntive riguardanti le responsabilità economiche di ciascun genitore.

Esonero dalla dichiarazione dei redditi o situazioni particolari: L’assenza di Certificazione Unica o la sospensione degli adempimenti tributari richiede un approccio più articolato nella compilazione della DSU.

Questi scenari evidenziano la necessità di fornire dati supplementari per garantire un calcolo accurato dell’ISEE e, di conseguenza, l’accesso alle prestazioni richieste.

Accessibilità e utilizzo dell’App INPS Mobile

L’app INPS Mobile è stata progettata per essere facilmente utilizzabile da una vasta platea di utenti, garantendo compatibilità sia con dispositivi Android che con iOS. Tuttavia, l’accesso ai servizi è riservato esclusivamente a coloro che dispongono di credenziali digitali riconosciute a livello nazionale. In particolare, è necessario utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Questa misura assicura un livello elevato di sicurezza e tutela della privacy, garantendo che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle funzionalità dell’applicazione.

Innovazione e multicanalità per un futuro ISEE semplice

L’implementazione della funzionalità “Acquisisci dichiarazione” rappresenta solo uno degli interventi previsti dall’INPS nell’ambito del PNRR. L’obiettivo è creare un ecosistema di servizi pubblici digitali, accessibili attraverso diversi canali, per rispondere in modo efficiente alle esigenze dei cittadini.

Questo approccio multicanale consente agli utenti di scegliere il mezzo più adatto alle proprie necessità, favorendo la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative. La disponibilità di servizi avanzati, come la DSU Mini precompilata per l’ISEE, riduce notevolmente i tempi e gli sforzi richiesti per l’accesso a prestazioni sociali e agevolazioni.

Riassumendo