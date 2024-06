Sapere quale sarà la situazione pensionistica futura può sembrare complicato, ma grazie allo strumento messo a disposizione dall’INPS, la “simulazione pensione” è diventata molto più accessibile. Questo strumento, denominato “Pensami”, permette di ottenere una previsione dettagliata del proprio scenario pensionistico, basata sull’attività lavorativa svolta e su altri parametri chiave.

Cos’è “Pensami”?

“Pensami” è un acronimo che sta per “PENSione A MIsura”. Si tratta di un simulatore pensato per fornire informazioni sulle pensioni a cui è possibile accedere, sia considerando le singole gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione.

Tuttavia, va sottolineato che questo strumento non fornisce l’importo preciso delle prestazioni pensionistiche, ma si concentra su altri aspetti essenziali come la data di decorrenza della pensione e i criteri di calcolo utilizzati dall’INPS per determinare l’assegno spettante.

Caratteristiche del servizio simulazione pensione

Uno dei principali vantaggi di “Pensami” è la sua accessibilità. Non è necessaria alcuna autenticazione con credenziali per utilizzare il simulatore, il che rende il processo di simulazione pensione molto semplice e veloce. Inoltre, il servizio è disponibile anche tramite l’applicazione mobile “INPS Mobile”, compatibile con dispositivi Android e iOS. Questo permette agli utenti di accedere facilmente al simulatore ovunque si trovino.

L’INPS, con il Messaggio n. 3180 del 10 giugno 2024, ha annunciato una nuova versione del simulatore “Pensami”, introducendo diverse novità importanti. Questi aggiornamenti riguardano in particolare gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita nei requisiti pensionistici, basati sullo scenario demografico ISTAT mediano del 2022. Questo aggiornamento riflette le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, come illustrato nel 24° rapporto 2023 pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Adeguamenti ai requisiti pensionistici

Gli aggiornamenti apportati allo strumento di simulazione pensione in esame includono anche le modifiche ai requisiti per la pensione anticipata flessibile per l’anno 2024. Giò aggiornato con Quota 103.

A questo proposito ricordiamo anche che secondo la Circolare n.

1 del 2 gennaio 2024, l’importo massimo della pensione anticipata è stato rivisto, considerando i requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2023. Questi aggiornamenti garantiscono che gli utenti ricevano informazioni accurate e aggiornate in base alle normative vigenti.

Il simulatore “Pensami” è in continua evoluzione. Gli aggiornamenti futuri includeranno le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213). Questi aggiornamenti sono attualmente in fase di elaborazione e contribuiranno a rendere il simulatore ancora più preciso e utile per gli utenti che desiderano pianificare il loro futuro previdenziale.

Simulazione pensione: come Accedere a “Pensami”

Per accedere a “Pensami” è semplice e diretto. Dal sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it), è possibile trovare il simulatore seguendo questo percorso: “Pensione e Previdenza” > “Esplora Pensione e Previdenza” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”. Per gli utenti che preferiscono utilizzare l’applicazione mobile, è possibile accedere al servizio selezionando il tab “Servizi” dalla home page dell’app “INPS Mobile” e successivamente il servizio “Pensami”.

In precedenti comunicazioni, l’INPS ha sottolineato che i risultati forniti dal simulatore “Pensami” potrebbero non corrispondere esattamente alla situazione reale del futuro pensionato. Questo perché il simulatore utilizza come unità di misura gli anni e i mesi, senza considerare i giorni. Pertanto, per ottenere un valore di riscontro effettivo e accurato, è consigliabile verificare la propria situazione presso le sedi dell’INPS o rivolgersi a istituti di Patronato. Questi enti possono fornire una valutazione più precisa e personalizzata della propria situazione previdenziale.

Riassumendo