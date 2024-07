I contribuenti potranno contare su una nuova guida operativa sui servizi on line o tramite APP Equiclick offerti dall’Agenzia delle entrate-riscossione. Nella guida sono contenute indicazioni pratiche sull’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione. Ex Equitalia.

Le indicazioni più interessanti riguardano: la verifica della propria situazione debitoria, la rateizzazione delle cartelle, la prenotazione di un appuntamento allo sportello territoriale ADER.

Indicazioni che ritorneranno più che utili per chi ricevuta una cartella esattoriale non sa come muoversi per avere più informazioni o per pagare il debito contestato.

La nuova guida ai servizi dell’Agenzia delle entrate-riscossione

La pubblicazione della nuova guida è stata anticipata da un comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

Una guida ai servizi telematici messi a disposizione dei cittadini da Agenzia delle entrate-Riscossione per spiegare in modo pratico e intuitivo come operare direttamente online e in piena autonomia e verificare, ad esempio, la situazione debitoria, chiedere una rateizzazione delle cartelle, le informazioni oppure fissare un appuntamento. “I servizi di AdeR a portata di click” è un comodo vademecum che nasce con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo dei servizi accessibili dal sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’app Equiclick senza doversi recare allo sportello.

Questo quanto riportato nel comunicato stampa sulla nuova guida ai servizi ADER.

Nella nuova guida ancora non c’è alcun riferimento alle nuove casistiche per impugnare l’estratto di ruolo in ipotesi di cartelle non notificate.

Com’è organizzata la guida?

La guida sui servizi ADER ha un’organizzazione ben precisa.

In particolare:

è dedicata ai canali di contatto (area pubblica e riservata del sito internet, contact center, App Equiclick, posta elettronica certificata, sportello territoriale oppure online), la seconda descrive passo dopo passo le modalità operative per utilizzare i servizi disponibili.

Sono confermati sia i servizi che non richiedono alcuna registrazione o credenziale (servizi area pubblica) sia quelli che invece possono essere sfruttati con le credenziali SPID, CIE o CNS (servizi area riservata).

Possono usufruire dei servizi disponibili nell’area riservata cittadini e imprese, anche le persone di fiducia e i rappresentanti quali i tutori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori.

In area riservata, è possibile per esempio visualizzare la propria situazione debitoria, chiedere la sospensione legale della riscossione o una rateizzazione fino a 120mila euro. Ottenendo subito il piano dei pagamenti.

Gli intermediari fiscali hanno a disposizione la sezione EquiPro, accessibile con le credenziali Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), da cui possono operare per conto dei propri clienti.

PEC o contact center

La guida include le indicazioni sui servizi che possono essere richiesti anche attraverso la posta elettronica certificata (Pec) come, ad esempio, la rateizzazione delle cartelle.

Si pensa anche a chi non ha una grande confidenza con i mezzi informatici.

Infatti, è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione al numero unico 06 0101, sia da telefono fisso che da cellulare a cui i contribuenti possono rivolgersi anche per chiedere di fissare un appuntamento in uno degli sportelli sul territorio. Il costo della chiamata dipende dalle condizioni applicate dal proprio operatore telefonico.

I canali di contatto messi a disposizione dei contribuenti da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione per richiedere servizi e

presentare istanze sono dunuque molteplici:

il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (area pubblica e area riservata);

(area pubblica e area riservata); l’App Equiclick ;

; le caselle e-mail/Posta elettronica certificata ( PEC ) dedicate;

) dedicate; il contact center con numero dedicato 060101;

con numero dedicato 060101; lo sportello online , il servizio di assistenza in videochiamata con un nostro operatore, previa prenotazione dell’appuntamento dall’area riservata del sito;

, il servizio di assistenza in videochiamata con un nostro operatore, previa prenotazione dell’appuntamento dall’area riservata del sito; gli sportelli territoriali, con prenotazione obbligatoria da fissare nell’area pubblica del sito.

I servizi dell’area riservata

Attraverso l’area riservata del sito, utilizzando il servizio Situazione debitoria – consulta e paga si possono visualizzare i dettagli delle cartelle e degli avvisi (quelli “già saldati”, “sospesi” e quelli ancora “da saldare”), nonché, per ciascuna cartella/avviso, la presenza di eventuali piani di rateizzazione o di definizione agevolata.

Grazie all’area riservata e all’APP Equiclick, è possibile rateizzare debiti fino a 120.000 euro richiedendo 72 rate.

La rateazione può essere richiesta anche:

Via PEC , inviando il modello R1 – disponibile nella sezione Modulistica Rateizzazione del sito – agli specifici indirizzi, dopo averlo compilato, sottoscritto e corredato della documentazione utile al riconoscimento;

, inviando il – disponibile nella sezione Modulistica Rateizzazione del sito – agli specifici indirizzi, dopo averlo compilato, sottoscritto e corredato della documentazione utile al riconoscimento; allo sportello territoriale oppure allo sportello online.

Per rateizzare debiti superiori a 120 mila euro fino a un massimo di 72 rate (rateizzazione ordinaria) i canali da utilizzare sono: PEC e Sportelli territoriali.

È necessario compilare il modello R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegare la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica.

I Modelli R2 o R3 e la relativa documentazione che giustifica la situazione di difficoltà economica possono essere: inviati via PEC all’indirizzo presente sul modello, relativo alla regione corrispondente all’ambito provinciale di emissione della cartella/avviso di cui si

chiede la rateizzazione; consegnati allo sportello territoriale, oppure attraverso lo sportello online.

