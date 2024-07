Prima casa under 36 anche per le forza di polizia. Senza obbligo di residenza

Coloro i quali che intendono beneficiare delle agevolazioni prima casa under 36, a monte devono rispettare i requisiti per sfruttare le agevolazioni prima casa ordinarie. Tra queste, la legge richiede che l’acquirente entro 18 mesi dall’acquisto abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui il nuovo immobile è ubicato.

Tale condizione vale per la generalità dei contribuenti. Tuttavia, ci sono delle categoria di lavoratori specifici rispetto ai quali è possibile acquistare la prima casa anche con le agevolazioni under 36 senza che sia necessario trasferirvi la residenza entro 18 mesi.

Vediamo nello specifico di chi si tratta.

Le agevolazioni prima casa under 36

L’art.64 del DL 73/2021 con effetti anche per il 2024 prevede una serie di agevolazioni per i giovani under 36 che acquistano la loro prima casa.

In particolare, per i giovani under 36 con ISEE inferiore a 40.000 euro è prevista:

l’ esenzione dal pagamento dell ’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA,

dal pagamento dell e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

Per prendere l’agevolazione nel 2024 (compravendite 2024) serve un preliminare sottoscritto e registro nel 2023. Si veda la circolare n°14/e 2024 sulla prima casa under 36.

Per capire la portata dell’agevolazione è utile ricordare qual è la tassazione ordinaria prevista per l’acquisto della prima casa.

L’Iva, se dovuta, si applica al 4%, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si pagano ciascuna nella misura fissa di 200 euro.

Oltre all‘imposta di bollo per 230 euro. Se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente versa: imposta di registro al 2% (anziché 9%) con un minimo di 1.000 euro; imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro.

Il decreto citato prevede anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti/mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Prima casa under 36 anche per le forza di polizia. Senza obbligo di residenza

Per prendere le agevolazioni prima casa under 36, è necessario a monte rispettare i requisiti per sfruttare le agevolazioni prima casa ordinarie.

Il riferimento è alle condizioni di cui alla nota II-bis) posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (DPR 131/1986). Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

In particolare, è necessario che l’acquirente:

abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all’estero, che abbia acquistato l’immobile come “prima casa” sul territorio italiano;

o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all’estero, che abbia acquistato l’immobile come “prima casa” sul territorio italiano; dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Tuttavia, la prima condizione ossia la residenza entro 18 mesi nel Comune in cui è situato l’immobile acquisito con le agevolazioni prima casa non deve essere rispettata:

dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare,

e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché per quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Tale trattamento di favore è previsto all’articolo 66, comma 1, della legge n.

342/2000.

A ogni modo, bisogna prestare la massima attenzione ai controlli del Fisco sui requisiti ISEE prima casa under 36.

