L‘aumento del costo della vita ha un effetto immediato che è quello di ridurre il potere di acquisto dei pensionati. Eppure il governo ha deciso di intervenire, con aumenti delle pensioni più alti rispetto al solito. Ma sono aumenti a scadenza, perché sono straordinari e quindi, a rischio. L’incremento straordinario delle pensioni finirà nel 2024. Qualcuno sostiene che le pensioni nel 2025 scenderanno. Ecco cosa accadrà adesso.

Pensioni più basse nel 2025, ecco la verità che impaurisce

È stata la legge di Bilancio del 2023 a determinare un incremento aggiuntivo sulle pensioni.

Aumento pensioni, il biennio 2023-2024 pare sia già il passato

Un surplus rispetto al solito incremento per la perequazione che si ripete ogni anno. Nella manovra finanziaria del 2023, come confermato dal messaggio INPS numero 2329 del 2023, fu stabilito un incremento straordinario per il biennio 2023 e 2024. La legge numero 197 del 2022 all’articolo numero 1 comma 310 ha stabilito che le pensioni che di importo risultano pari o inferiori al trattamento minimo dovevano essere sostenute dal punto di vista del potere di acquisto. Nel 2023 l’incremento è stato stabilito in misura pari all’1,5% per i pensionati sotto i 75 anni e in misura pari al 6,4% per o soggetti oltre i 75 anni. Nel 2024 invece in aumento senza distinzioni anagrafiche pari al 2,7%.

L’incremento spetta solo sulle pensioni erogate dall’INPS e non sui trattamenti erogati da altri fondi. E non riguarda

le prestazioni assistenziali. Nel 2025 però qualcosa potrebbe ulteriormente cambiare. E non in meglio naturalmente. Le risorse mancano. Il governo ha difficoltà anche a varare la riforma delle pensioni. E perfino il confermare gli aumenti straordinari delle pensioni non è cosa facile da ipotizzare. Anzi, è più probabile che ai pensionati il 2025 rechi qualche euro in meno rispetto ad oggi. Uno scenario tutto da confermare naturalmente. Al momento solo ipotesi, anche se attendibili. Perché le indiscrezioni dimostrano come la proroga dell’aumento straordinario prima citato è difficile.

Spendere soldi per le pensioni, il governo ha difficoltà

Il biennio 2023 e 2024 rischia di diventare una eccezione.

Come dicevamo, le risorse in vista della prossima legge di bilancio latitano. E a rischio non c’è solo l’incremento straordinario per salvaguardare il potere di acquisto delle pensioni. A rischio ci sono pure le proroghe dell’Ape sociale, di opzione donna e della quota 103. Addirittura si parla di un peggioramento della situazione pure per le misure per quotisti. Che potrebbero a quota 104, con l’età che sale da 62 a 63 anni per chi completerà anche i soliti 41 anni di contributi versati. Difficile quindi ipotizzare cose migliori in materia previdenziale. Perché le priorità per il governo sono altre, dal taglio del cuneo fiscale alla riforma del fisco.