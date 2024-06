Il cedolino della pensione è un documento importante che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’Inps e di conoscere le ragioni per cui questo importo può variare. Da oggi è disponibile sul sito web dell’Inps il cedolino pensione del mese di luglio 2024 e tutti possono conoscere con anticipo l’importo spettante e la data di accredito. La procedura è facile, basta avere un po’ di dimestichezza con l’uso di internet.

Per il mese entrante è importante ricordare che l’Inps mette in pagamento anche la quattordicesima mensilità a circa 3 milioni di pensionati.

Pensione di luglio, come leggere il cedolino

A tal proposito i beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata che chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria. L’effettivo diritto sarà poi verificato sulla scorta dei dati reddituali consolidati dei contribuenti. Questo perché è normalmente le dichiarazioni dei redditi 2023 sono disponibili in via definitiva solo verso fine anno.

Ma come si fa a consultare il cedolino pensione di luglio dal sito Inps? Ebbene, visualizzare gli importi in pagamento è molto semplice. Basta recarsi sul sito Inps da Pc, tablet o smartphone e cliccare sull’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della pensione. Per chi già conosce la procedura è facile, mentre per chi è alle prime armi, occorre armarsi di un po’ di pazienza.

Ricordiamo che per accedere a tale servizio è necessario disporre delle credenziali digitali personali. Cioè Spid, Cie o Cns. Per consultare il proprio cedolino pensione, una volta entrati sul sito Inps, è quindi necessario cliccare su “Cedolino della Pensione” e poi recarsi su link “Vuoi visualizzare il cedolino”, quindi aprire “Verifica Pagamenti”.

La data di accredito della pensione è lunedì 1 luglio 2024, ma non tutti la potranno ritirare lo stesso giorno. Coloro che hanno disposto il pagamento della pensione in contanti presso gli uffici postali dovranno rispettare apposito turno alfabetico in base alle iniziali del proprio cognome.

dalla A alla C: 1° luglio;

dalla D alla K: 2 luglio;

dalla L alla P: 3 luglio;

dalla Q alla Z: 4 luglio.

Per costoro le date di pagamento, infatti, sono distribuite su più giorni in base alle iniziali del proprio cognome.

La misura, sperimentata durante il periodo della pandemia per evitare assembramenti e rischi sanitari, è diventata definitiva. Utile per agevolare le operazioni e i servizi postali durante il giorno di pagamento delle pensioni.

A chi spetta la quattordicesima

Col pagamento della pensione di luglio ci sarà anche una importante novità: la corresponsione della quattordicesima. Una mensilità aggiuntiva alla pensione che viene erogata una volta all’anno, ma non a tutti. Beneficiari sono i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età e con un reddito totale (familiare) che non deve superare due volte il totale del trattamento minimo annuo.

La quattordicesima è pagata generalmente a luglio, ma può essere corrisposta anche a dicembre (per chi matura i requisiti dall’1 agosto al 31 dicembre dell’anno di riferimento). I limiti di reddito entro cui stare per aver diritto alla quattordicesima vengono adeguati annualmente in base all’inflazione rilevata nei 12 mesi precedenti. Per il calcolo dell’importo è necessario fare riferimento anche all’anzianità contributiva del pensionato.

Riassumendo…