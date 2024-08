Il mese di settembre porta con sé una data importante che i pensionati devono tenere a mente con attenzione. Questo mese segna il termine ultimo per la ricostituzione della pensione, necessaria a causa della mancata comunicazione dei redditi del nucleo familiare da parte del titolare della prestazione. Ignorare questo obbligo può comportare gravi conseguenze, inclusa la revoca definitiva della pensione.

Chi è a Rischio di Revoca Pensione?

Non tutti i pensionati sono coinvolti da questo obbligo, ma solo alcune categorie specifiche.

La procedura di ricostituzione pensione

Per alcuni pensionati, infatti, il pagamento della pensione da parte dell’Inps è strettamente legato ai redditi del nucleo familiare. Questi redditi devono essere comunicati entro i tempi stabiliti all’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), per evitare la sospensione della pensione, come previsto dall’art. 35 comma 10 bis del Decreto Legge numero 207 del 2008, poi convertito nella Legge dello Stato numero 14 del 2009.

In attesa di capire che ne sarà della riforma pensioni, resta fermo che se un pensionato non rispetta l’obbligo di comunicazione dei redditi, può subire la sospensione parziale o totale della pensione. Per risolvere questa situazione, è necessaria la ricostituzione della pensione tramite una domanda specifica, in cui devono essere indicati i redditi relativi agli anni dal 2020 al 2024 (con quelli del 2024 essendo presuntivi).

I pensionati hanno a disposizione 60 giorni dalla scadenza originale per completare questa procedura correttiva. L’Inps, a sua volta, in caso di risoluzione positiva della controversia, ripristina la prestazione completa e gli arretrati a partire dal mese successivo alla comunicazione corretta.

Il termine ultimo per la comunicazione dei redditi è il 15 settembre di ogni anno. Superata questa data, la mancata comunicazione dei dati reddituali comporta la revoca definitiva della prestazione pensionistica. Questa scadenza riguarda solo i pensionati che hanno l’obbligo di comunicare i propri redditi direttamente all’Inps.

Chi non rischia la revoca pensione

Non tutti i pensionati devono preoccuparsi di questa scadenza.

Chi presenta regolarmente la propria dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate non è tenuto a fare ulteriore comunicazione all’Inps, poiché l’ente ha accesso diretto alle banche dati del Fisco.

Alcune categorie di pensionati devono presentare specifici modelli all’Inps per comunicare la loro situazione reddituale:

Pensionati con Pensioni Integrate al Minimo o Collegate ai Redditi: Questi devono presentare il modello RED all’Inps.

Pensionati con Prestazioni Pensionistiche per Invalidità: Devono compilare il modello AC.

Pensionati che Ricevono l’Assegno Sociale o la Pensione Sociale: Devono utilizzare il modello ACCAS/PS, specialmente in caso di soggiorno all’estero o ricoveri.

Seguire attentamente le procedure richieste dall’Inps e comunicare tempestivamente i redditi può evitare disagi e garantire la continuità delle prestazioni pensionistiche. In caso di dubbi o difficoltà, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista o a un centro di assistenza fiscale (CAF/Patronato) per ottenere il supporto necessario.

Riassumendo…