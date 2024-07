Nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio è stato pubblicato il D.M. che individua la metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario (D.M. 15 luglio 2024). In tal modo viene portato a conoscenza di tutti i contribuenti in regime forfettario il metodo di calcolo del reddito 2024 proposto dal Fisco nel quadro LM del modello Redditi. Proposta che il contribuente è libero di accettare o meno.

C’è da dire che il Governo sta lavorando ad un correttivo del CPB che potrebbe cambiare e di molto le carte in tavola.

Detto ciò, vediamo quali sono le modalità di calcolo della proposta di reddito per l’anno 2024. Una volta che ci si accorda in anticipo sul reddito da dichiarare sarà possibile conoscere anche le “tasse” da pagare per il 2024.

Il concordato preventivo per i forfettari

La riforma fiscale ha riservato una grossa novità per i contribuenti. Infatti, il Governo ha introdotto il c.d. concordato preventivo biennale.

Si tratta della possibilità di accordarsi in anticipo con il Fisco sul reddito da dichiarare per due anni consecutivi. Per i forfettari a oggi il CPB è sperimentale e vale solo per i redditi 2024. Dunque, presentando la dichiarazione dei redditi 2024, periodo d’imposta 2023, sarà possibile accettare o meno la proposta di reddito per il 2024.

In particolare, inserendo alcuni dati nel quadro LM del modello Redditi e attestando il possesso dei requisiti per accedere al CPB, il software dell’Agenzia delle entrate elabora una proposta. Da qui, apponendo la firma nell’apposito riquadro sarà possibile aderire alla proposta CPB forfettari.

In particolare, sulla compilazione del quadro LM, mettendo la firma al rigo LM64, si procede all’accettazione della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024 ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righi LM61 e LM62.

Inoltre:

l’accettazione impegna il contribuente a dichiarare l’importo concordato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di concordato e agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n.

Si vedano le istruzioni al modello Redditi.

Minimo settoriale. Cos’è e perchè potrebbe rendere il CPB forfettari poco conveniente

Dunque ora è chiaro come si muove il Fisco per individuare il reddito da proporre al forfettario. L’accettazione della proposta di CPB porta una serie di vantaggi.

Nello specifico vengono utilizzate due tipologie di dati:

dati relativi ai ricavi/compensi 2023 dichiarati dal contribuente nel 2023;

dichiarati dal contribuente nel 2023; parametri settoriali sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti ISA ritenuti più similari alla platea dei contribuenti in regime forfettario.

Sono individuati 5 passaggi metodologici:

individuazione delle attività economiche nell’ambito dei settori ISA; applicazione dei coefficienti di rivalutazione settoriali; confronto con valori di riferimento settoriali; rivalutazioni con proiezioni macroeconomiche per il periodo d’imposta 2024.

Sulla base dei codici ATECO e della tipologia di reddito sono state individuate 1258 diverse attività economiche a ciascuna delle quali è associata un settore ISA.

Nei fatti, viene indovinato un livello reddituale minimo (minimo settoriale ISA-si considerano le spese per lavoro dipendente) sulla base delle risultanze ISA che viene messo a confronto con il reddito 2023 rivisto sulla base di un coefficiente di rivalutazione che varia in base all’attività economica svolta.

Il reddito proposto non potrà mai essere inferiore al livello reddituale minimo settoriale.

Inoltre, il reddito proposto come sopra determinato viene ulteriormente aumentato sulla base di un coefficiente di rivalutazione che tiene conto delle stime fatte sul PIL: per il 2024 è prevista una crescita dello 0,6%.

E’ chiaro che coloro i quali si vedranno proporre un reddito più alto in termini percentuali, saranno quelli che per il 2023 dichiarano un reddito inferiore al minimo settoriale.