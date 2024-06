Oggi, 6 giugno 2024, si è tenuto il 26° turno infrasettimanale della Lotteria degli Scontrini per l’anno in corso. Questa speciale iniziativa premia sia gli acquirenti che i venditori che partecipano utilizzando scontrini elettronici con codice lotteria. Per questa settimana, gli scontrini validi erano quelli emessi tra il 27 maggio e il 2 giugno.

In totale, sono stati selezionati 30 vincitori, suddivisi equamente tra acquirenti e venditori. Ciascuno dei 15 acquirenti fortunati riceve un premio di 25.000 euro, mentre i corrispondenti venditori mettono in cassa 5.000 euro ciascuno. I vincitori saranno informati ufficialmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata.

Un successo discreto dal 2021

È fondamentale che si facciano avanti entro 90 giorni dalla notifica per poter riscuotere il loro premio, altrimenti perderanno il diritto alla vincita.

La Lotteria degli Scontrini, lanciata nel 2021, ha visto una partecipazione crescente da parte degli italiani. Questa iniziativa ha incentivato l’uso dei pagamenti elettronici, contribuendo a rendere le transazioni più trasparenti. Inoltre, ha stimolato le piccole e medie imprese ad adottare sistemi di pagamento elettronici, modernizzando così il commercio nel paese.

Partecipare alla Lotteria degli Scontrini è semplice. Gli acquirenti devono presentare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto e pagare con una carta elettronica. Ogni euro speso genera un biglietto virtuale, con un massimo di 1.000 biglietti per scontrino. Questi biglietti partecipano a estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì e considerano gli scontrini emessi nella settimana precedente, da lunedì a domenica. Le estrazioni mensili, invece, avvengono ogni secondo giovedì del mese e includono gli scontrini emessi nel mese precedente. Durante le estrazioni mensili, 10 acquirenti vincono 100.000 euro ciascuno, mentre 10 venditori ricevono 20.000 euro ciascuno.

L’estrazione annuale è la più ricca, includendo tutti gli scontrini emessi nell’anno precedente. Il premio per l’acquirente vincitore è di ben 5.000.000 di euro, mentre il venditore associato riceve 1.000.000 di euro. È importante notare che uno scontrino estratto non partecipa più alle estrazioni successive.

Lotteria scontrini: i codici fortunati del 6 giugno 2024

Durante l’estrazione del 6 giugno 2024, sono stati selezionati 15 codici fortunati. Questi i codici che hanno portato fortuna a 15 acquirenti e 15 venditori, premiandoli con le somme di cui in premessa:

2302-0019 53SNS300988 04020040

0742-0226 53SNS304568 01780003

1681-0040 99MEY052164

1715-0044 80I14021207

1943-0127 96SRT000366 38970004

2445-0082 53SNS302601 00030054

1972-0016 96SRT000905 00100122

1760-0037 88I24002853

1933-0129 96SRT000036 18330003

1640-0263 99MEX062542

1983-0259 96SRT000504 05720004

1587-0068 99MEY054720

2426-0013 53SNS300977 03700004

1611-0085 88I24014022

1854-0044 99MEY029081.

Il prossimo appuntamento con la Lotteria degli Scontrini è fissato per giovedì 13 giugno 2024. In questa occasione, nuovi fortunati avranno la possibilità di vincere premi considerevoli, continuando a incentivare l’uso dei pagamenti elettronici e sostenendo l’economia del paese.