Il tema del pensionamento nel settore pubblico continua a sollevare dubbi e interrogativi tra i lavoratori di fronte a una possibile riforma per contenere i costi. Una delle proposte in discussione riguarda proprio la possibilità di rimanere in servizio fino a 70 anni, superando il limite attuale di 67 anni previsto per la pensione dei dipendenti pubblici. Ovviamente parliamo di pensione di vecchiaia. Ma cosa cambia davvero per il settore della PA?

“Lavoro nelle Ferrovie e ho 65 anni. L’anno prossimo posso essere sicuro di andare in pensione? Devo presentare io domanda?“, chiede un nostro lettore, preoccupato dalle implicazioni di questa possibile riforma.

Oggi i dipendenti pubblici vanno in pensione senza domanda

Vediamo quindi quali potrebbero essere i cambiamenti in arrivo.

Attualmente, un dipendente pubblico può andare in pensione a 65 anni, se ha maturato i requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). In assenza di questi requisiti, l’età pensionabile sale a 67 anni, come previsto per la pensione di vecchiaia. Questa regola però potrebbe cambiare presto, lasciando maggiore libertà ai lavoratori di prolungare la propria carriera fino a 70 anni.

La riforma proposta offre una maggiore flessibilità: i lavoratori potrebbero scegliere di continuare a lavorare per accumulare ulteriori contributi, migliorando così l’importo finale della propria pensione. È una scelta che permette di ottenere una pensione più sostanziosa e allo stesso tempo consente allo Stato di risparmiare sui costi pensionistici.

Pensione dipendenti pubblici a 70 anni: più soldi per i lavoratori e meno spese per lo Stato

Se approvata, la possibilità di andare in pensione a 70 anni offrirebbe vantaggi sia ai lavoratori che allo Stato. Da un lato, i dipendenti più anziani potrebbero continuare a offrire la loro esperienza e competenza, aiutando i nuovi assunti a crescere e a svilupparsi professionalmente. Questo è particolarmente importante in settori dove l’esperienza è essenziale.

Dall’altro lato, lo Stato trarrebbe beneficio dal trattenere in servizio personale qualificato, riducendo il turnover immediato e stabilizzando i costi legati alle nuove assunzioni. Un prolungamento del servizio permetterebbe quindi di equilibrare la spesa pubblica.

Chi può lavorare fino a 70 anni?

Nonostante i potenziali benefici, ci sono delle criticità che vanno valutate. Non tutti i lavoratori potrebbero essere in grado di continuare a lavorare fino a 70 anni, a causa di condizioni fisiche o psicologiche. Inoltre, trattenere in servizio i lavoratori più anziani potrebbe rallentare il ricambio generazionale, ostacolando l’ingresso di giovani professionisti e limitando il rinnovamento delle competenze.

La proposta di prolungare l’età lavorativa fino a 70 anni si inserisce nel più ampio contesto delle riforme previdenziali in discussione, tra cui “Quota 41” e “Quota 104”, che potrebbero sostituire l’attuale Quota 103. Queste misure mirano a offrire soluzioni più flessibili per il pensionamento anticipato, ma tutte dovranno trovare spazio nelle prossime manovre di bilancio.

