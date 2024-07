Per i monopattini elettrici sembra arrivata l’ora della fine. Non se ne vedranno più in circolazione. Fastidiosi da vedere e odiati da automobilisti e pedoni, sull’utilizzo delle due ruote a motore sta per arrivare la stangata del nuovo codice della strada fortemente voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Le nuove norme che entreranno presto in vigore prevedono per gli utilizzatori di monopattini elettrici: casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria. Una vera e propria rivoluzione che farà desistere molti giovani dal circolare per strada con questi mezzi la cui moda è esplosa durante la pandemia.

Nuove misure al codice della strada entro agosto

Grazie anche agli incentivi governativi del primo esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

Il 2024 sarà, quindi, ricordato come l’anno del rinnovo delle norme sulla sicurezza stradale. Il codice della strada, vecchio di oltre 30 anni, subirà una ventata di novità che non riguarderanno solo i monopattini. Coinvolti saranno tutti gli automobilisti e gli stessi Comuni che dovranno adeguarsi alle nuove regole per la circolazione stradale, a cominciare dall’installazione degli autovelox che sarà permessa solo con il parere favorevole del Prefetto.

Con il nuovo codice della strada sarà rivisto anche il sistema sanzionatorio. Con multe stradali più pesanti per chi guida sotto l’effetto di alcol o di droghe. Ma anche per usa il telefonino alla guida o abbandona animali lungo le strade col rischio di causare morti e feriti. Del resto i numeri parlano chiaro.

Nell’ultimo anno di rilevazione da parte dell’Aci, gli incidenti stradali sono cresciuti del 7,1% (70.554). Gli incidenti mortali sono stati 1.362 e le vittime 1.489 con un aumento rispettivamente del 7,8% e del 11,1%. Sono aumentati anche gli incidenti con lesioni (28.914) e le persone ferite (42.300), rispettivamente del 8,4% e del 10,6%.

Casco, targa, assicurazione e frecce per i monopattini

L’obiettivo della riforma che sta per approdare alla Camera è quello di ridurre sensibilmente le stragi sulle strade italiane la cui incidenza a livello europeo è sopra la media.

Fra gli obiettivi di Salvini c’è soprattutto quello di regolamentare la circolazione dei monopattini e bandire il noleggio selvaggio. Vediamo le varie regole previste dalla riforma.

Obbligo di Casco: attualmente, il casco è obbligatorio solo per i minori, ma con la nuova legge sarà necessario per tutti gli utenti di monopattini elettrici. Il casco deve essere conforme alle norme Uni En 1.078 o Uni En 1.0801.

Targa Identificativa: i monopattini elettrici dovranno avere un contrassegno identificativo obbligatorio, simile a una targa. Questo contrassegno sarà adesivo, plastificato e permanente. I proprietari dovranno richiederlo e sarà prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il prezzo di vendita contribuirà al bilancio dello Stato e coprirà i costi di produzione.

Assicurazione obbligatoria: tutti i monopattini elettrici circolanti in strada dovranno essere coperti da una polizza RC terzi. Come stabilito dall’articolo 2054 del Codice civile.

Circolazione e Velocità: i monopattini possono circolare sulle piste ciclabili, sulle strade con limite di velocità inferiore a 50 km/h, sui marciapiedi e nelle zone pedonali con una velocità massima di 6 km/h. La potenza dei monopattini deve essere limitata a 500 watt per limitare la velocità massima.

Altre Norme: il motore elettrico deve avere potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW. Inoltre, i monopattini devono essere dotati di segnalatore acustico, regolatore di velocità e indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote.

