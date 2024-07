Chi è nato entro gli anni ’80 e ha svolto determinati lavoretti può beneficiare di importanti agevolazioni per quanto riguarda le pensioni. Come canta Raf: “Cosa resterà di questi anni ’80, afferrati e già scivolati via. Cosa resterà e la radio canta una verità dentro una bugia”. Diverse le vicende storiche e le mode che hanno segnato gli anni ’80.

Basti pensare ai vari capolavori rock e dance, ma anche alle acconciature che si sfoggiavano in quegli anni, con capelli esagerati, cotonati ed extra voluminosi.

I lavoretti che ti svoltano la pensione ma solo se sei nato entro gli anni 80

Ma non solo, le personeMa come è possibile? Ecco la misura che svolta le pensioni!

Stando alla normativa vigente i cosiddetti lavoratori precoci possono andare in pensione a prescindere dall’età, purché abbiano maturato 41 anni di contributi. Come si evince dal sito dell’Inps, inoltre, devono essere “in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995″ e “possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età”. A conti fatti, pertanto, possono beneficiare di tale opportunità coloro che sono nati entro gli anni 80. Ma non solo, i soggetti interessati devono rientrare in una delle seguenti categorie:

disoccupato in seguito a licenziamento, dimissioni per giusta causa oppure risoluzione consensuale;

in seguito a licenziamento, dimissioni per giusta causa oppure risoluzione consensuale; riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% ;

; persona che assiste e convive da almeno sei mesi con il coniuge, oppure un famigliare non autosufficiente ;

; hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti come “addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);

come “addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo); sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l’ attività lavorativa c.d. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne”.



Le persone che rientrano in una delle categorie poc’anzi citate, quindi, possono andare in pensione prima del previsto.

In caso di dubbi si invita a rivolgersi ad un esperto del settore o contattare l’Inps per ottenere maggiori informazioni in merito.