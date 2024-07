Cosa fare se non hai ricevuto la quattordicesima sulla pensione a luglio: come richiederla dopo (se ti spetta)

Se la quattordicesima non arriva a luglio è possibile richiederla anche dopo? Come cantano Fabri Fibra, Lazza e Madame con il brano Caos: “Ma io ogni notte ti sogno e poi mi sveglio che sudo. I tuoi occhi baciati dalla luna di luglio, ma tu ancora non sai le domande”.

Luglio è uno dei mesi più caldi dell’anno, nel corso del quale adulti e bambini colgono l’occasione per andare al mare e rilassarsi. Ma non solo, il settimo mese dell’anno porta con sé anche buone notizie per molti lavoratori e pensionati che si vedono riconoscere la quattordicesima.

Chi ha diritto alla quattordicesima

Anche nel corso del mese di luglio verrà riconosciuta la quattordicesima mensilità.

“titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;

di almeno 64 anni ;

con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017)”.

Come riportato sul sito dell’Inps , tale trattamento spetta ai pensionati:

Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni tenendo conto dei redditi degli anni precedenti. Soffermandosi sulle tempistiche si ricorda che i soggetti che perfezionano i predetti requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento si vedono erogare la somma aggiuntiva con la pensione di luglio. La quattordicesima verrà corrisposta d’ufficio a dicembre per coloro che perfezionano i requisiti prima citati:

dopo il 1° agosto, per quanto concerne le pensioni gestite nei sistemi integrati;

dopo il 1° luglio nel caso in cui si tratti di pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica;

persone divenute titolari di trattamenti pensionistici nel corso del 2024 e che rispettino i limiti anagrafici e reddituali previsti dalla normativa vigente.

La quattordicesima, è bene sottolineare, viene dapprima riconosciuta in modalità provvisoria.

Cosa fare se non hai ricevuto la quattordicesima sulla pensione a luglio: come richiederla dopo (se ti spetta)

Il diritto allasvolti anche per il tramite della competente amministrazione finanziaria.

È compito dell’Inps valutare il possesso dei requisiti tenendo conto delle informazioni in proprio possesso. Nonostante ciò può capitare che un pensionato non si veda erogare la quattordicesima a luglio. In tal caso i soggetti interessati e aventi diritto devono provvedere a presentare apposita richiesta.

Entrando nei dettagli, come spiegato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale attraverso il messaggio numero 2362 del 25 giugno 2024:

“devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA“”.

A tal fine bisogna accedere al sito istituzionale dell’INPS attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile rivolgersi a un Caf o Patronato che sarà in grado di fornire tutta l’assistenza del caso. Una volta inoltrata la domanda, se si possiedono i requisiti richiesti, l’Inps provvederà ad erogare la quattordicesima nel corso dei mesi successivi.

Per ottenere maggiori informazioni in merito, inoltre, si invita ad utilizzare lo strumento “Consulente digitale delle pensioni” disponibile sul sito dell’Inps, attraverso cui è possibile verificare il diritto alla quattordicesima.