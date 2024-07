Il cedolino pensioni di agosto è già disponibile per la consultazione. L’Inps, attraverso il proprio portale istituzionale, ha messo in rete l’anteprima del pagamento del rateo di pensione numero 8 che sarà corrisposto a breve. Per l’esattezza giovedì 1 agosto 2024.

Come noto, il pagamento del rateo di pensione è sempre anticipato, ma non tutti ricevono l’assegno lo stesso giorno. Chi riscuote l’assegno in contanti presso gli uffici postali deve rispettare un apposito calendario con turnazione alfabetica. Per cui la riscossione avviene con qualche giorno di ritardo rispetto a coloro che hanno l’accredito su conto corrente o libretto.

Come consultare il cedolino pensione sul sito Inps

Ma come sapere quanto si prenderà questo mese di pensione? Per molti beneficiari ci sono anche i conguagli Irpef di chi ha presentato la dichiarazione dei redditi a giugno 2024. Consultare il cedolino pensione è molto semplice. Basta recarsi sul sito Inps e consultare l’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della pensione che possono essere collegate alla propria casella email.

Ricordiamo che per accedere al servizio Inps di consultazione online del cedolino pensione è necessario disporre delle proprie credenziali digitali. Cioè Spid, Cie o Cns. L’autenticazione mediante Pin è stata dismessa per fornire un maggiore livello di sicurezza a tutti. In alternativa ci si può rivolgere a un Patronato o al Contact Center Inps.

Per consultare il proprio cedolino pensione, una volta entrati sul sito Inps, è quindi necessario cliccare su “MyInps” e poi recarsi su link “Prestazioni e Servizi”, quindi aprire “Cedolino pensione e servizi collegati”. Da questa pagina si possono consultare anche i bonus spettanti, come la quattordicesima o la maggiorazione di 154 euro (legge 388/2000). Ma, cosa più importante, si possono modificare i dati bancari per l’accredito della pensione con un semplice click.

Le altre funzionalità online del servizio Inps

Fra le varie funzioni del servizio, al quale si può accedere anche da smartphone e tablet, vi sono le seguenti funzionalità:

cedolino pensione

ultimo cedolino

confronta cedolino

visualizza cedolini

visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08)

elenco deleghe sindacali

gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici

comunicazioni

dettaglio recapiti

modifica dati personali

riepilogo dati anagrafici

riepilogo dati anagrafici e di pagamento

informazioni Posta Elettronica Certificata

variazione ufficio pagatore

visualizzazione e modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti

recupero Certificazione Unica

stampa Certificazione Unica

Ricordiamo che con il pagamento della rata di pensione di agosto sono in arrivo importanti novità.

Sono infatti in arrivo i primi conguagli fiscali Irpef per coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi a giugno 2024 e sono a credito d’imposta. Rimborsi che normalmente sono elaborati dall’Inps quale sostituto d’imposta indicato dal contribuente.

L’importo della pensione non cambia rispetto ai mesi precedenti. Ma per chi ha chiesto il rimborso Irpef direttamente con il pagamento della pensione ci saranno soldi disponibili in più. Generalmente la maggior parte dei pensionati a credito preferisce non perdere tempo e ottenere quanto prima il conguaglio. Anche per fronteggiare le maggiori spese o per pagare vacanze e soggiorni estivi.

In una nota l’Inps ricorda che nell’importo della pensione di agosto 2024, oltre all’Irpef mensile, saranno trattenute anche le addizionali comunali acconto 2024 e l’addizionare regionale in base all’aliquota della regione di residenza del pensionato.

