Bonus compostaggio. Bonifico per tutti (provvedimento Agenzia delle entrate)

Buone notizie per chi ha richiesto il bonus compostaggio.

Chi ha presentato domanda per il credito d’imposta otterrà l’intero importo richiesto nell’istanza presentata all’Agenzia delle entrate.

Infatti, l’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento ha comunicato che il bonus coprirà il 100% dell’importo richiesto. Tutto dipendeva dal rapporto tra risorse finanziarie a disposizione e credito d’imposta complessivo. Siccome i fondi sono superiori ai bonus richiesti, non ci saranno tagli all’agevolazione.

Quando si parla di bonus compostaggio si fa riferimento all’agevolazione riconosciuta:

Nello specifico il comma 831 della L.

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e’ riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.