Che cos’è il fermo amministrativo

In caso di mancato pagamento di alcuni debiti con il Fisco, l’ente di riscossione può inviare una cartella esattoriale. Il debitore ha 60 giorni di tempo per pagare l’importo dovuto. Una volta trascorso tale lasso temporale, se il soggetto interessato non ha saldato il debito o quantomeno richiesto la rateizzazione, deve fare i conti con un preavviso di fermo. Da quel momento ha 30 giorni disponibili per adempiere al proprio dovere, altrimenti scatterà il fermo amministrativo.

Come spiegato sul sito dell’Aci, infatti:

“Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) , al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada”.

Auto con ganasce fiscali “ripulite” all’estero: è tutto legale?

Una volta scattato il fermo amministrativo, il veicolo non può più circolare.

Ma non solo, non può essere rottamato, esportato o parcheggiato su strada pubblica. Al fine di ovviare a tale problematica molte persone decidono di “ripulire” le auto con ganasce fiscali all’estero. Ma tale trucco in cosa consiste e, soprattutto, è legale?

Ebbene, in base alla normativa vigente sembrerebbe essere tutto in regola. Ma come funziona tale meccanismo? Entrando nei dettagli, alcune concessionarie acquistano un’auto con ganasce fiscali e ne diventano proprietari, con tanto di rilascio di apposito Certificato di mini voltura presso il PRA.

A quel punto provvedono alla relativa rivendita all’estero, in altri Paesi quali ad esempio Bulgaria, Romania o Polonia. Qui il mezzo viene re-immatricolato a nome di un altro soggetto privato. Il mezzo ha quindi due proprietari: ovvero uno nel PRA italiano e un altro presso il registro del Paese estero.

Il veicolo, però, non resta all’estero. Bensì può tornare a circolare nel nostro Paese in seguito alla registrazione al Reve, ovvero il Registro dei veicoli esteri, di un contratto di noleggio o comodato d’uso gratuito.