Si arricchisce l’offerta sportiva nel nostro Paese, stiamo parlando di un nuovo canale televisivo dedicato al mondo del calcio, il quale proporrà partite e molti approfondimenti sullo sport più amato dagli italiani. La grande notizia però è che si tratta di una rete completamente gratuita, un canale che andrà ad arricchire l’offerta della piattaforma streaming Pluto, a sua volta sito assolutamente gratis per tutti coloro che la scaricano sulla propria smart tv.

Pluto si fa sempre più grande

Altro che pezzotto, stavolta il calcio in tv arriva gratis per davvero, ma in maniera del tutto legale.

Stiamo parlando del nuovo canale FIFA+, una rete che si concentrerà sul mondo del calcio offrendo tante partite e approfondimenti dedicati al pallone. Il tutto visibile sull’app Pluto senza dover pagare nemmeno un centesimo e quindi senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. Lo so, certamente molti scettici staranno dicendo “ma che razza di partite ci proporranno?”. Priam di andare a vedere quale sarà il palinsesto (non certo quello di DAZN o Sky), vediamo come seguire il. Come detto, basta essere in possesso di una smart tv e scaricare l’app Pluto.

Se non avete una smart tv e siete in possesso ancora dei vecchi televisori, allora vi basterà acquistare un dispositivo che trasforma la tv in smart, come il Chromecast di Google o il Fire Stick di Amazon. Ad ogni modo, dal luglio 2023 Pluto ha esteso i suoi accordi anche a Samsung, ed è quindi da oltre un anno disponibile anche sui televisori del colosso sudcoreano. In generale, la piattaforma targata Paramount è comunque ormai disponibile per quasi tutte le smart tv, ecco i sistemi operativi che sono compatibili con Pluto:

Android

Android TV

Amazon Fire TV

LG WebOS

Xbox

Philips Saphi

Samsung Tizen OS

PlayStation 4 e 5

iOS

tvOS

Calcio in tv gratis grazie a Pluto

Insomma, come abbiamo visto è ormai praticamente impossibile che non riusciate a scaricare l’app di Paramount, anche se avete le consolle Microsoft e Sony, avrete risolto il problema.

Ma torniamo a FIFA+. Avrete capito bene che stiamo parlando del canale ufficiale della FIFA, ma dunque cosa vedere su questo canale? Ogni anno in media vengono trasmessi on demand 4000 partite di calcio. Al momento ci sono i campionati mondiali femminili che si stanno disputando in Colombia. Inoltre, vengono trasmesse anche le partite dei campionati nazionali i cui diritti non sono stati ceduti. Insomma, non stiamo certamente parlando deicalcistici più osannati, ma se siete malati di calcio è il posto giusto per intrattenervi.

Del resto, sulla piattaforma sono disponibili anche tante partite delle edizioni importanti ormai passate, oltre che una serie di documentari tutti da gustarsi sulle leggende del calcio. È importante precisare però che al momento la visione di FIFA+ su Pluto è solo in streaming, quindi non è possibile accedere all’archivio on demand, ma scommettiamo che tra non molti mesi sarà visibile anche l’intero catalogo, e allora gli amanti del calcio potranno davvero stropicciarsi gli occhi.

