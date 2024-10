In materia pensioni come sempre il governo nella legge di Bilancio non ha lesinato novità. Certo, non sono tutte quelle novità che qualcuno si aspettava perché una vera e propria riforma delle pensioni non è stata varata.

E misure di cui tanto si è discusso in questi ultimi mesi come la quota 41 per tutti, oppure la prestazione flessibile con 25 anni di contributi dai 64 ai 72 anni di età non sono state partorite. Eppure come dicevamo, non mancano novità nella legge di Bilancio. Ecco un quadro sintetico di tutto ciò che il governo ha deciso di fare nel pacchetto pensioni della manovra finanziaria 2025.

Ecco sulle pensioni una per una tutte le novità della legge di Bilancio

Partiamo dalla prima novità sulle pensioni. E dall’Ape sociale perché la misura è confermata nella legge di Bilancio. Quindi nel 2025 i lavoratori che rientrano nelle quattro categorie previste come beneficiarie potranno ancora godere di questo canale di pensionamento anticipato. Si tratta di una misura come sempre destinata soltanto agli invalidi, ai disoccupati, ai caregiver e agli addetti alle attività lavorative gravose. Con questa misura potranno uscire dal lavoro quanti nel 2025 compiono almeno 63 anni e 5 mesi di età e completano 30 anni di contributi versati. Ma solo se sono alternativamente invalidi, disoccupati o caregivers.

Invece devono raggiungere 36 anni di contributi versati coloro che svolgono un’attività di lavoro gravoso. Nella misura restano inalterati anche i requisiti specifici di ciascuna categoria. Per i caregivers quindi, resta sempre in vigore la coabitazione nella stessa casa da parte del richiedente la pensione e dell’invalido.

E da almeno sei mesi prima di presentare domanda di pensione.

La misura continua ad essere erogata fino al raggiungimento dei 67 anni di età del richiedente. E sempre senza tredicesima, senza assegni familiari, senza maggiorazioni e indicizzazione annuale. Inoltre, la prestazione non può superare 1.500 euro al mese e non permette di svolgere attività lavorative salvo quelle di lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro di reddito annuo.

Confermata opzione donna nel 2025, ecco come funziona

Una conferma è arrivata anche per opzione donna, una misura che nel 2025 sarà appannaggio delle stesse categorie di lavoratrici a cui è appannaggio oggi. Naturalmente con gli stessi requisiti, che però vanno completati entro la fine del 2024. Infatti su opzione donna vige la regola che i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di pensionamento. Come nel 2024 era necessario completare i requisiti entro il 31 dicembre del 2023, così nel 2025 sarà necessario completare i requisiti entro il 31 dicembre del 2024.

Ma quali sono questi requisiti? Restano invariate le platee di riferimento che sono quelle delle invalide al 74% per esempio. Oppure quelle delle caregivers che assistono un parente disabile grave. Ma solo se convivono con l’invaldio da almeno 6 mesi. E restano dentro il perimetro di opzione donna 2025 quante sono state licenziate o sono addette di grandi aziende con tavoli di risoluzione della crisi avviati in sede ministeriale.

Per opzione donna bastano 59 anni di età a queste ultime due categorie. Invece 59 anni di età è possibile per invalide e caregivers ma solo se hanno avuto 2 o più figli. Con un solo figlio l’età da centrare diventa quella dei 60 anni mentre senza figli si parte dai 61 anni. Per quanto concerne i contributi invece, sempre entro la fine del 2024 vanno completati sempre 35 anni almeno.

Via libera alla quota 103 e Bonus Maroni allargato

Tra le novità della manovra viene confermata anche la pensione anticipata flessibile di quota 103. Serviranno anche nel 2025 almeno 62 anni di età ed almeno 41 anni di contributi versati. La misura come opzione donna resta contributiva.

Come per l’Ape sociale anche con la quota 103 la prestazione non permette di svolgere attività lavorative salvo quelle di lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro di reddito annuo.

E non può superare 4 volte il trattamento minimo INPS dell’anno di riferimento.La quota 103 confermata di conseguenza conferma anche lo sgravio contributivo cui può accedere il lavoratore che anche se ha completato i requisiti, decide di restare al lavoro. In pratica presentando domanda all’INPS questo lavoratore può restare al lavoro prendendo uno stipendio più alto. Frutto del fatto che i contributi che in genere il datore di lavoro versa ma a carico del contribuente (9,19%, ndr), restano in busta paga.

Uno sgravio che per il 2025 il governo ha deciso di estendere pure alle pensioni anticipate ordinarie. Quindi coloro che a prescindere dall’età hanno raggiunto i 42,10 anni di contributi o i 41,10 anni per le donne, e che pertanto hanno maturato il diritto alla pensione anticipata, possono decidere di restare al lavoro. Godendo dello sgravio prima citato al pari di chi fa lo stesso, ma in riferimento alla quota 103.

Cambiano alcuni aspetti anche delle pensioni di vecchiaia, le novità

Due novità importanti sono state introdotte anche sulle pensioni di vecchiaia ordinarie. Ma solo per i contributivi puri. Infatti viene favorito l’accesso alle pensioni di vecchiaia per chi non ha versamenti prima del 1996 grazie alla previdenza complementare.

Usando sotto forma di rendita ciò che è stato versato ai fondi pensione integrativi, verranno ammessi alla pensione di vecchiaia anche coloro che non riescono a centrare il requisito minimo di importo della prestazione utile alle uscite a 67 anni con 20 anni di contributi. I nuovi iscritti infatti devono raggiungere un trattamento che per importo non deve essere al di sotto dell’importo di legge dell’assegno sociale. Circa 540 euro al mese.

Adesso e grazie alla rendita maturata dalla previdenza integrativa, c’è la possibilità di superare quel limite che altrimenti avrebbe precluso la prestazione ai contributivi puri.

Sempre per la pensione di vecchiaia, ma per le lavoratrici contributive pure ecco che aumenta lo sconto sull’età di uscita in base al numero di figli avuti.

Le lavoratrici continueranno a godere della facoltà di tagliare i 67 anni di 4 mesi per ogni figlio avuto. Ma anziché arrivare a massimo 12 mesi di anticipo per chi ha avuto almeno 3 figli, si passa a 16 mesi di anticipo per chi ne ha avuti almeno 4. E il canale di uscita potenziale passa dai 66 anni con tre o più figli a 65 anni ed 8 mesi con almeno 4 figli avuti.