Detrazione lavori facciata, evoluzione fino al 2028: percentuali, limiti e modifiche da conoscere

Il panorama delle detrazioni fiscali per interventi sulle facciate degli edifici ha subito importanti trasformazioni negli ultimi anni, riflettendo un cambiamento nella politica di incentivazione fiscale italiana. Il cosiddetto “bonus facciate”, introdotto nel 2020, ha cessato formalmente di esistere dal 1° gennaio 2023, ma alcune sue caratteristiche continuano a vivere in altre misure di detrazione fiscale.

Analizziamo nel dettaglio come si è evoluta questa agevolazione, quali sono le opzioni attuali e cosa aspettarsi nei prossimi anni.

L’origine del bonus facciate e il suo funzionamento iniziale

Il bonus facciate è stato introdotto con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione estetica degli edifici, promuovendo la valorizzazione del patrimonio immobiliare urbano.

Tale agevolazione consisteva in una detrazione fiscale applicabile alle spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne, inclusa la semplice tinteggiatura.

Uno dei requisiti essenziali per accedere a questo incentivo era la localizzazione dell’immobile in zona classificata come A o B (o in zona equivalente secondo il regolamento urbanistico comunale). La misura si caratterizzava per l’assenza di limiti massimi di spesa e per un’aliquota di detrazione particolarmente generosa. Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la percentuale era fissata al 90%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel 2022, invece, la percentuale è stata ridotta al 60%, mantenendo invariato il meccanismo di distribuzione temporale.

La scomparsa del bonus facciate e il passaggio al bonus ristrutturazione

Con l’inizio del 2023, il bonus facciate non è stato rinnovato. Tuttavia, per chi intende realizzare lavori di rifacimento delle facciate, esiste un’alternativa nel bonus ristrutturazione, che comprende tra le spese ammissibili anche quelle relative alla modifica o al rinnovo dei materiali e/o dei colori delle facciate, anche solo parzialmente.

Il bonus ristrutturazione ha offerto negli anni una detrazione del 50% delle spese, applicabile fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare Questo incentivo rappresenta una valida soluzione per coloro che desiderano riqualificare esteticamente gli edifici, pur con una percentuale di sgravio meno generoso rispetto al bonus facciate originale.

Modifiche future e nuove aliquote per la detrazione lavori facciata

La normativa attuale non prevede una stabilità a lungo termine per il bonus ristrutturazione nella sua configurazione attuale, ossia con uno sgravio al 505. La Legge di Bilancio 2025 introduce, infatti, modifiche significative al bonus ristrutturazione che influenzeranno anche la detrazione applicabili ai lavori sulla facciata.

Ecco come cambieranno le aliquote ei limiti di spesa nel corso dei prossimi anni.

Spese anno 2025

La detrazione per lavori sulle facciate sarà pari al 50% solo se eseguiti sull’abitazione principale. Per interventi su seconde caso, l’aliquota scende al 36%. Il tetto massimo di spesa rimane invariato a 96.000 euro per unità immobiliare.

Spese 2026-2027

Per le abitazioni principali, la detrazione scenderà al 36%. Per le seconde case, la percentuale si ridurrà ulteriormente al 30%. Il limite massimo di spesa continuerà a essere di 96.000 euro per unità immobiliare.

Spese anno 2028 e successivi

La detrazione sarà uniforme al 30%, indipendentemente dal fatto che i lavori riguardino l’abitazione principale o una seconda casa. Il tetto massimo di spesa sarà dimezzato a 48.000 euro per unità immobiliare.

Aspetti operativi: il bonifico parlante come requisito essenziale

Indipendentemente dalla percentuale di detrazione applicabile, le modalità operative per accedere al beneficio fiscale rimangono invariate nel tempo. È indispensabile, per avere la detrazioni lavori sulla facciata, effettuare i pagamenti tramite il cosiddetto bonifico parlante, che consente di tracciare la transazione e garantire il rispetto delle normative fiscali.

Questo tipo di bonifico deve riportare specifiche informazioni, tra cui il riferimento normativo e i dati del beneficiario della detrazione e del fornitore. Il bonifico parlante resta soggetto a ritenuta d’acconto (attualmente con aliquota 11%) che sarà applicata direttamente dalla banca/posta.

Riassumendo…