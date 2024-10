Conti in banca spiata, neanche quello della Meloni è al sicuro

Un recente scandalo ha messo sotto i riflettori il tema della sicurezza dei conti in banca. Un ex dipendente di Intesa Sanpaolo è accusato di aver violato la privacy di oltre 3.500 clienti, effettuando circa 7.000 accessi non autorizzati ai loro conti correnti. L’indagine, condotta dalla procura di Bari, coinvolge nomi di rilievo del panorama politico e istituzionale italiano, tra cui Giorgia Meloni, sua sorella Arianna Meloni, e l’ex compagno della premier, Andrea Giambruno.

Le personalità coinvolte

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’ex dipendente avrebbe avuto accesso non autorizzato ai conti correnti di figure politiche di alto profilo, inclusi membri del governo e del Parlamento.

Oltre a Giorgia Meloni e i suoi familiari, nell’elenco delle persone coinvolte figurano anche il ministro Daniela Santanchè, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Anche Giovanni Melillo, procuratore della Direzione nazionale antimafia, è tra i nomi delle vittime di queste intrusioni. Ma non finisce qui. Tra gli altri, vi sono anche i governatori di Puglia e Veneto, Michele Emiliano e Luca Zaia, e il procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti.

Persino ufficiali delle forze dell’ordine, come membri dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati oggetto di questi accessi illeciti. L’inchiesta ha rivelato che le violazioni si sono verificate tra febbraio 2022 e aprile 2024, coprendo quasi 700 filiali della banca in tutta Italia. Le attività sospette non sono passate inosservate. La stessa Intesa Sanpaolo ha lanciato l’allarme, notando movimenti anomali nei suoi sistemi di controllo interno. La banca ha immediatamente adottato le misure disciplinari necessarie, licenziando il dipendente coinvolto l’8 agosto scorso e avvisando le autorità competenti.

Motivi e conseguenze degli accessi illeciti

L’indagine interna dell’istituto è stata avviata dopo che un cliente della filiale di Bitonto, in provincia di Bari, ha segnalato una serie di accessi insoliti al proprio conto.

Questo ha portato il correntista ail fatto alle forze dell’ordine, avviando così l’inchiesta della procura. Le verifiche successive hanno permesso di individuare altri accessi non autorizzati, portando alla scoperta di uno schema di violazione su larga scala.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Domani”, l’azione tempestiva della banca ha permesso di contenere i danni. Intesa Sanpaolo ha dichiarato che i suoi sistemi di monitoraggio hanno rilevato l’attività anomala durante le consuete operazioni di controllo, progettate per garantire la sicurezza dei dati dei clienti. L’istituto ha confermato che il comportamento dell’ex dipendente non era conforme alle sue politiche interne e alla normativa vigente.

Le autorità stanno ora cercando di capire il motivo dietro questi accessi illegali ai conti correnti. A differenza di casi precedenti, non sembrano esserci collegamenti con indagini giudiziarie o fughe di notizie relative a operazioni sospette. Gli accessi sembrano essere legati a una curiosità illecita verso i movimenti bancari di personalità pubbliche e figure di spicco. La natura privata delle informazioni violate rende il caso particolarmente delicato.

Sicurezza dei conti bancari: come proteggersi

Gli inquirenti stanno valutando le possibili implicazioni legali, inclusi eventuali risarcimenti per le vittime di queste intrusioni. Il Garante per la privacy sarà chiamato a verificare l’entità della violazione e a stabilire le sanzioni adeguate. La banca, dal canto suo, ha confermato il suo impegno nel migliorare ulteriormente i propri sistemi di sicurezza, per prevenire future violazioni. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei conti bancari e su come i clienti possano tutelarsi. Sebbene le banche italiane, in generale, adottino misure di sicurezza avanzate, è importante che ogni correntista sia consapevole delle minacce potenziali e prenda precauzioni aggiuntive. Tra i consigli utili ci sono:

Monitorare regolarmente il conto: controllare periodicamente i movimenti bancari può aiutare a identificare eventuali accessi non autorizzati.

Attivare notifiche di sicurezza: molte banche offrono la possibilità di ricevere notifiche via SMS o email per ogni transazione.

Cambiare frequentemente le password: utilizzare password complesse e cambiarle periodicamente è un metodo efficace per proteggere i propri dati. Verificare la sicurezza online: se si accede al proprio conto tramite app o sito web, è fondamentale utilizzare reti sicure e verificare la presenza di certificati di sicurezza (HTTPS).

In conclusione, questo caso mette in evidenza l’importanza della protezione dei dati personali e della trasparenza delle banche nel gestire episodi di violazione della privacy.

