Chi assiste un disabile può andare in pensione prima?

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato una misura di fondamentale importanza per i caregiver familiari: l’APE Sociale. Questo strumento consente l’accesso al prepensionamento a determinate categorie di lavoratori, tra cui coloro che si occupano di assistenza continuativa a familiari con disabilità grave.

Si tratta di un’opportunità cruciale per chi, dopo anni dedicati al supporto dei propri cari, desidera accedere a un trattamento pensionistico anticipato. Di seguito, una panoramica completa delle condizioni, dei requisiti e delle modalità di accesso alla pensione caregiver.

Cos’è la pensione caregiver con APE Sociale

L’APE Sociale, prorogata dalla legge bilancio 2025, è un’indennità erogata dall’INPS e finanziata dallo Stato. Rivolta a lavoratori iscritti all’INPS, compresi quelli in gestione separata, permette di andare in pensione anticipatamente rispetto all’età richiesta per la pensione di vecchiaia (67 anni). Per il 2025, il requisito anagrafico è fissato a 63 anni e 5 mesi, offrendo una finestra di uscita anticipata particolarmente vantaggiosa.

Tra i beneficiari dell’APE Sociale rientrano i caregiver familiari che assistono da almeno sei mesi un parente convivente con disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/1992. Ecco le situazioni specifiche che danno diritto a questa misura:

coniuge o unione civile: L’assistenza deve essere prestata al partner convivente con handicap grave;

parente di primo grado: include genitori, figli o altri familiari conviventi con disabilità grave;

parente di secondo grado: questo caso si applica solo se i genitori o il coniuge della persona con disabilità sono deceduti, assenti o impossibilitati a fornire supporto a causa di patologie invalidanti o perché hanno superato i 70 anni di età.

Requisiti per accedere all’APE Sociale

Per ottenere la pensione caregiver tramite l’APE Sociale, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici:

età anagrafica: Avere almeno 63 anni e 5 mesi;

anzianità contributiva: Aver maturato un minimo di 30 anni di contributi;

durata dell’assistenza: Aver prestato assistenza continuativa al familiare disabile per almeno sei mesi;

certificazione del diritto: è obbligatorio ottenere dall’INPS la certificazione che attesti il diritto al beneficio.

Come richiedere la pensione caregiver

L’iter per accedere a questa misura prevede diversi passaggi:

domanda di certificazione del diritto – Il primo step consiste nel presentare una richiesta all’INPS per verificare il possesso dei requisiti. Questa domanda è essenziale per accedere al prepensionamento;

scadenze per la presentazione – Per il 2025, i caregiver che maturano i requisiti durante l’anno devono rispettare le seguenti scadenze per presentare la domanda di certificazione: 31 marzo 2025; 15 luglio 2025; 30 novembre 2025.

L’APE Sociale, e quindi la pensione caregiver, prevede un importo massimo di 1.500 euro lordi mensili, per 12 mensilità (non c’è tredicesima).

Riassumendo…

APE Sociale 2025: prepensionamento per caregiver familiari con 63 anni e 5 mesi.

Requisiti: età minima, 30 anni di contributi, assistenza a familiari conviventi con disabilità grave.

Beneficiari: coniuge, parenti di primo o secondo grado conviventi con disabilità certificata.

Iter: richiesta certificazione INPS, domanda entro scadenze specifiche del 2025.

Importo massimo: 1.500 euro lordi mensili (non c’è tredicesima), invariati fino alla pensione di vecchiaia.

Questo valore non è soggetto a rivalutazione annuale e rimane invariato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. L’indennità rappresenta un supporto economico fondamentale per chi ha dedicato anni alla cura dei propri familiari e necessita di un sostegno per uscire dal mondo del lavoro.