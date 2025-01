Ape sociale 2025 la guida, le scadenze e i requisiti della pensione

Tutti gli interessati alla nuova opportunità di prepensionamento tramite lApe sociale a 63 anni e 5 mesi di età potranno adesso entrare nella piattaforma INPS per provvedere agli adempimenti necessari. La legge di Bilancio in vigore dal primo gennaio 2025 prevede l’Ape sociale cioè l’anticipo pensionistico appannaggio di soggetti che con 63 anni e 5 mesi di età hanno raggiunto almeno i 30 anni di contributi versati oppure i 36 anni in base alla categoria di appartenenza. La misura dal punto di vista strutturale resta identica allo scorso anno.

L’Ape sociale era e resta una delle principali misure che permettono di andare in pensione in anticipo a quei contribuenti che rispettano le condizioni previste. Ma soprattutto che appartengono alle categorie a cui la misura è destinata. L’Ape sociale riguarderà esclusivamente i soliti soggetti.

Come funziona l’Ape sociale 2025

In primo luogo riguarderà gli invalidi che hanno ricevuto la certificazione di invalidità civile da parte delle competenze commissioni mediche in misura pari ad almeno il 74%. Potranno accedere all’Ape sociale anche i disoccupati che prima di tutto hanno perso il lavoro involontariamente. E poi che hanno preso interamente la Naspi spettante. Chi considera la Naspi non più necessaria fa riferimento soltanto ad una sentenza dello scorso. Un tribunale infatti dette ragione ad una richiedente a cui l’INPS negò la pensione perché nonostante avesse perduto involontariamente il lavoro, non aveva chiesto la Naspi.

Le sentenze come sempre, non cambiano le regole ma creano solo un precedente. Che può essere usato da altri ricorrenti.

Ecco la nuova Ape sociale 2025 e a chi è destinata

Con l’Ape sociale possono andare in pensione pure i caregivers. Parliamo di soggetto che hanno il coniuge o un genitore invalidi gravi da assistere.Oppure che hanno un parente o affine entro il secondo grado sempre da assistere. Purché il parente o l’affine siano privi di coniugi e genitori o con coniugi e genitori over 70 o a loro volta inclusi. È necessario che il richiedente l’Ape sociale sia convivente con il disabile da almeno 6 mesi.

Dentro l’Anticipo pensionistico sociale anche gli addetti ai lavori gravosi. Le attività sono le seguenti:

Conciatori di pelli e pellicce

Operai agricoli

Operai siderurgici

Infermieri ed ostetriche

Addetti ai servizi di pulizia

Operatori ecologici e netturbini

Operai edili

Gruisti e conducenti di macchinari per le perforazioni in edilizia

Macchinisti dei treni e personale di ferrovia viaggiante

Addetti all’assistenza di persone non autosufficienti

Facchini

Maestre ed educatori di asili e scuole per l’infanzia

Camionisti

Marittimi

Pescatori

E vanno scolte per 7 degli ultimi 10 anni di servizio o per 6 degli ultimi 7 anni.

L’Ape sociale ha delle finestre prestabilite entro cui presentare una delle due domande. Perché chi deve chiedere l’Ape sociale deve, prima di presentare domanda di prepensionamento, presentare la domanda di certificazione del diritto. Deve chiedere all’INPS se effettivamente ha diritto alla misura.

Una volta presentata domanda, la decorrenza del trattamento parte dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti.

La pensione con l’Ape sociale è senza tredicesima, senza maggiorazioni e senza trattamenti di famiglia. Inoltre non è reversibile, non si adegua al tasso di inflazione e può arrivare a massimo 1.500 euro al mese. Inoltre prevede un vincolo non certo secondario. Parliamo del divieto di cumulare i redditi da lavoro con i redditi si pensione. Sia lavoro dipendente che lavoro autonomo. L’unica eccezione è quella del lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro di reddito aggiuntivo per ogni anno solare.

Ape sociale 2025 la guida, le scadenze e i requisiti della pensione

I lavoratori che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2025 devono produrre l'istanza di certificazione del diritto prima citata entro il 31 marzo 2025, entro il 15 luglio 2025 ed entro il 30 novembre 2025. Sono le tre finestre solite per istanza tempestiva, istanza intermedia e l'istanza tardiva. Quindi sono queste le tre finestre temporali previste.

Anche come date entro cui gli interessati dovranno adempiere ad alcuni passaggi propedeutici alla vera e propria domanda di prepensionamento.