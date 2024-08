Come investire su Intel a rialzo con elevato rendimento atteso potenziale? Dall’emittente Francese Societe Generale una proposta per investire sul produttore di dispositivi a semiconduttore.

Informazioni sul sottostante

Il sottostante del certificato di Societe Generale è rappresentato dal titolo azionario Intel (INTC), che non ha bisogno di presentazioni ed è quotato nel NASDAQ100.

Sul sottostante domina una forte proprietà momentum, con Hurst e Significatività Statistica che crescono al diminuire del periodo analizzato: H_4096=549 e Sign. Stat>98,430%; H_2048=0,554 con Sign. Stat.>97,894%; H_1024=0,600 e Sign. Stat.>99,910%.

Dal punto del rischio vengono analizzati il rischio sistematico (misurato dal Beta rispetto il NASDAQ) e la volatilità implicita (la volatilità futura, attesa oggi dalle opzioni con scadenza a 30 giorni).

Per quanto riguarda il Beta ci rivela una sua natura di erraticità. Sui 5 anni rivela un azione in linea al mercato, avendo un valore attuale di 1,02: ciò significa che mediamente, ad un +/-1% del NASDAQ corrisponde un +/-1,02% di INTC. A livello rolling a 1 anno si rivela una natura erratica, cambia cioè natura da aggressivo a difensivo e/o viceversa con un valore attuale di 1,07: a seguire il grafico

Dal lato della volatilità implicita, si può dire che sul sottostante vige un clima di elevata incertezza, con un valore attuale in salita e pari al 54%.

In ultimo ma non per importanza, INTC elargisce dividendi atti alla costruzione del derivato.

Societe Generale Certificati Express: la Struttura

Di seguito la struttura del certificato targato Societe Generale:

Barriera europea sul capitale al 70% dei valori iniziali

al 70% dei valori iniziali Cedole periodiche semestrali a multipli del 5,8% (max. 11,6% annuo) sul valore nominale unitario

a multipli del 5,8% (max. 11,6% annuo) sul valore nominale unitario Trigger autocall semestrale – che permette di ricevere il rimborso anticipato e che funge anche da trigger cedolare – a partire dalla prima data di valutazione (il 30.01.2025) e pari al 100% dei valori iniziali

– che permette di ricevere il rimborso anticipato e che funge anche da trigger cedolare – a partire dalla prima data di valutazione (il 30.01.2025) e pari al 100% dei valori iniziali Opzione quanto

Scadenza a 5 anni

a 5 anni Prezzo lettera rilevato sulla pagina del sito a 79,54 Euro – intorno alle 12:12 del 02.08.2024 –

Societe Generale Certificati Express: Funzionamento del Payoff

Questo prodotto, conosciuto come certificato di tipo Express, è stato emesso da Societe Generale il 31.07.2022, ha data di valutazione finale posta al 23.07.2029 (scadenza/liquidazione 30.07.2029), è negoziato su EuroTLX (Cert-X) ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Se in una data di osservazione semestrale il prezzo di riferimento di ogni sottostante è pari o superiore al relativo trigger di autocall, lo strumento scade anticipatamente e viene corrisposto il relativo importo di rimborso anticipato (105,80 Euro alla 1° data, 111,60 Euro alla 2° data, 117,40 Euro alla 3° data ecc). In caso contrario la vita dello strumento continua.

Se il certificato non è stato rimborsato anticipatamente a scadenza si prospettano 3 scenari: se il valore di ogni sottostante alla data di valutazione finale (10° data di valutazione) è pari o superiore livello di autocall (ossia il valore finale di INTC), il certificato rimborsa l’importo massimo di 158 Euro; se invece il valore finale di INTC è inferiore al rispettivo trigger autocall ma risulta superiore o pari alla barriera – posta al 70% dei livelli iniziali -, il certificato rimborsa il valore nominale di 100 Euro; in caso contrario il certificato replica linearmente l’andamento del sottostante, rimborsando un importo pari al valore nominale moltiplicato per la performance del suddetto sottostante (calcolata come rapporto fra valore finale e valore iniziale del sottostante). Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore del sottostante può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale. Da notare anche la presenza dell’opzione quanto: nonostante i titoli su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni (favorevoli o sfavorevoli) del cambio EUR/USD.

Il Sottostante

La situazione attuale sul sottostante – del certificato di investimento Express targato Societe Generale – è la seguente:

INTC-> valore iniziale/trigger cedole/trigger autocall (30,13 Eur), Barriera (21,091 Eur), ultimo prezzo registrato (chiusura al 01.08.2024 a 29,05 Eur, pari al 96,42% del livello iniziale)

Analisi dinamico-oggettiva

In base alle quotazioni attuali dei INTC, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 79,54 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %):

Se il certificato non è scaduto anticipatamente paga l’importo massimo di 158 euro se INTC sale del +3,71%, con un rendimento potenziale lordo a 5 anni di circa il +98,57% (19,74% annualizzato)

Invece, se Intel scende al massimo del -27,39% il certificato rimborsa ancora il nominale di 100 euro con un rendimento del 25,68% (5,14% annualizzato)

Infine, se il sottostante scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore inferiore rispetto l’investimento diretto sul sottostante stesso (il certificato quota con uno sconto sulla componente lineare)

Codice ISIN del prodotto

XS2395098358

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.