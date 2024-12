Carta dedicata a te, anche l’INPS ricorda l’imminente scadenza

Anche l’INPS con apposito comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale ricorda che mancano ancora pochissimi giorni, per chi ancora non lo abbia fatto, per attivare la carta dedicata a te.

Gestita dall’INPS, questa carta è uno strumento prepagato che mira a garantire un aiuto concreto per l’acquisto di beni di prima necessità. I beneficiari (nuclei familiari con ISEE sotto i 15.000 euro) sono stati individuati in automatico dall’INPS stessa e comunicata ai comuni. I comuni poi hanno informato i destinatari della disponibilità della carta a loro intestata presso poste italiane.

Carta dedicata a te: una normale prepagata

La carta dedicata a te è una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile (non dal cittadino ma solo dallo Stato). Questo strumento è stato ideato per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica, garantendo un contributo una tantum del valore di 500 euro per nucleo familiare.

L’obiettivo è quello di fornire un supporto immediato per l’acquisto di beni essenziali, alleviando così il peso delle spese quotidiane. Da ricordare anche che, la manovra di bilancio 2025 rifinanzia la carta dedicata a te anche per il prossimo anno. Quindi, nel 2025 arriverebbe una nuova ricarica per gli aventi diritto.

Una scadenza iniziale e una finale

Nel comunicato stampa sulla carta dedicata a te, l’INPS ha ricordato che per non perdere il diritto al beneficio, è necessario rispettare due scadenze fondamentali:

Primo utilizzo entro il 16 dicembre 2024: la carta deve essere attivata attraverso un primo pagamento entro questa data. In caso contrario, il diritto al beneficio decadrà automaticamente e l’importo di 500 euro tornerà nelle disponibilità INPS. Le somme recuperate verranno poi riassegnate ad altri beneficiari aventi diritto.

Utilizzo completo entro il 28 febbraio 2025: il saldo della carta deve essere interamente speso entro questa data. Dopo tale termine, eventuali fondi residui non saranno più disponibili e torneranno nelle disponibilità dell’ente erogatore.

Per cosa e dove utilizzare la carta dedicata a te

Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di:

Generi alimentari: la carta è accettata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono beni alimentari, rendendola uno strumento flessibile per rispondere alle necessità di approvvigionamento quotidiano.

Carburanti: è possibile spendere il contributo presso le imprese autorizzate alla vendita di carburanti aderenti a specifiche convenzioni. In alternativa, si può utilizzare la carte per l’acquisto di abbonamento al trasporto pubblico.

L’utilizzo può essere presso qualsiasi negozio del circuito Mastercard, sempre per le finalità di cui sopra elencate.

Riassumendo