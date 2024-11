Bending Spoons si espande e passa addirittura allo streaming

No, non è proprio lo streaming che pensate voi, Bending Spoons non sta pensando di fare concorrenza a Netflix, ma la sua acquisizione mira ad accrescere le sue potenzialità come azienda. Il 25 novembre 2024, l’ormai rinomata azienda tecnologica italiana, ha infatti annunciato l’acquisizione di Brightcove, leader globale nelle tecnologie di streaming, per una cifra di circa 233 milioni di dollari. Questo accordo prevede un pagamento in contanti di 4,45 dollari per azione agli azionisti di Brightcove, rappresentando un premio del 90% rispetto alla media ponderata del prezzo delle azioni negli ultimi 60 giorni, calcolata alla chiusura del 22 novembre 2024.

Fondata nel 2013 a Milano, Bending Spoons si è rapidamente affermata nel panorama tecnologico globale grazie allo sviluppo e alla commercializzazione di applicazioni mobili di successo. Tra i suoi prodotti più noti figurano Evernote, Issuu, Meetup, Remini, StreamYard, Splice e WeTransfer, utilizzati complessivamente da oltre 200 milioni di persone ogni mese.

Brightcove: una risorsa per il futuro del SaaS

Non è la prima volta che parliamo dell’azienda tech italiana, la quale si era messa in evidenza per essere riuscita a ricreare un ambiente di lavoro felice, seppure con i necessari obiettivi che tutte le aziende devono avere. L’acquisizione di Brightcove segna un passo significativo nella strategia di espansione di Bending Spoons nel mercato del software as a service (SaaS) enterprise. Brightcove, con sede a Boston e fondata nel 2004, è riconosciuta per le sue soluzioni affidabili e scalabili nel campo dello streaming, servendo clienti di rilievo come Marriott Hotels, Ford, Johnson & Johnson, BBC e Autodesk.

Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, ha espresso entusiasmo per l’integrazione di Brightcove nel portafoglio aziendale, sottolineando l’intenzione di possedere e gestire l’azienda a tempo indeterminato. Ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Brightcove nella famiglia Bending Spoons. Brightcove è un nome affidabile e rispettato nel settore della tecnologia per lo streaming, e non vediamo l’ora di servire la sua vasta base di clienti globali”.

Dal canto suo, Marc DeBevoise, CEO e membro del Consiglio di Amministrazione di Brightcove, ha evidenziato come questa operazione permetterà all’azienda di sfruttare l’esperienza tecnologica e di mercato di Bending Spoons, posizionandola al meglio per continuare a prosperare nel settore dello streaming e dell’engagement.

Bending Spoons, strategia di crescita attraverso acquisizioni mirate

Questa mossa strategica di Bending Spoons si inserisce in un contesto di espansione internazionale attraverso acquisizioni mirate. Negli ultimi anni, l’azienda ha integrato nel suo portafoglio realtà come FiLMiC, Evernote, StreamYard, Issuu e WeTransfer, consolidando la sua presenza nel mercato globale delle applicazioni e dei servizi digitali.

L’ingresso nel mercato SaaS enterprise attraverso l’acquisizione di Brightcove rappresenta un’evoluzione naturale per Bending Spoons, permettendo all’azienda di ampliare la propria offerta e di servire una clientela più diversificata. La combinazione delle competenze tecnologiche di Bending Spoons con l’esperienza di Brightcove nel settore dello streaming crea sinergie che potrebbero portare a innovazioni significative nel modo in cui i contenuti video vengono distribuiti e monetizzati.

In sintesi, l’acquisizione di Brightcove da parte di Bending Spoons per 233 milioni di dollari rappresenta una tappa fondamentale nella crescita dell’azienda italiana. Questa operazione non solo rafforza la posizione di Bending Spoons nel mercato globale, ma le consente anche di entrare nel settore del SaaS enterprise, aprendo nuove opportunità di sviluppo e innovazione nel campo delle tecnologie di streaming.

I punti più importanti…